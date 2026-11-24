أعلن رئيس الوزراء لورانس وونغ الثلاثاء أن سنغافورة تتعاون مع الولايات المتحدة لمنع إعادة توجيه الرقائق الإلكترونية إلى وجهات أخرى عبر أراضيها.

وقال وونغ للصحافيين خلال زيارة إلى أستراليا إن بلاده ليست طرفا في التحقيق الأمريكي المتعلق بعملاق الرقائق الإلكترونية "إنفيديا"، لكنها تجري تحقيقاتها الخاصة في شأن احتمال انتهاك بعض الشركات القوانين السنغافورية.

وأضاف "ننظر أيضا في أنشطة شركات قد تستغل موقع سنغافورة كمركز عبور لإعادة شحن الرقائق أو تحويل وجهتها إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا وخارجها".

وتواجه "إنفيديا" تداعيات فضيحة اندلعت بعد الكشف عن علاقات لرئيسها التنفيذي المعاد إلى منصبه جنسن هوانغ خارج إطار الزواج، إحداها مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" في سنغافورة، والتي تشتبه الاستخبارات الأمريكية بأنها تعمل لصالح بكين.

وتفيد تقارير بأن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن شركة "ميغاسبيد" ساعدت في شحن الرقائق الإلكترونية التابعة لـ"إنفيديا" إلى الصين.

وقال وونغ "نتعاون بشكل وثيق جدا مع الإدارة الأمريكية لتسهيل تبادل المعلومات والتوصل إلى آلية تتيح للولايات المتحدة تطبيق إجراءاتها الرقابية الخاصة".

وأعلنت "إنفيديا" عقب تنحي هوانغ، تشكيل لجنة للرقابة على شؤون الأمن القومي وضوابط التصدير، في حين شددت واشنطن قيودها على تصدير الرقائق الالكترونية إلى الصين، في ظل مخاوف مرتبطة بالأمن القومي والحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي الإطار نفسه، أدرجت وزارة التجارة الأميركية الاثنين "ميغاسبيد" إلى جانب شركتين تابعتين لها في ماليزيا وتايلاند، قي قائمة الكيانات المحظورة، وذلك "لعملها بما يتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".