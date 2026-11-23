



دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ووضع إطار دولي لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، تدعمه آليات رقابة مستقلة وذات مصداقية، محذرا من أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يسبق الجهود المبذولة لوضع الضمانات اللازمة لضمان سلامتها.

وقال غوتيريش في كلمة ألقاها اليوم أمام القمة الخاصة المعنية بسلامة الذكاء الاصطناعي، التي تستضيفها كلا من الأمم المتحدة وبربادوس في العاصمة بريدجتاون.. إن العالم لا يستطيع تحمل سباق نحو خفض معايير سلامة الذكاء الاصطناعي، وشدد على ضرورة أن تواكب تدابير السلامة تطور التكنولوجيا وانتشار استخدامها، وأن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وجديرة بالثقة أينما طُورت أو استخدمت.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة لتعزيز النظم الصحية وتسريع الاكتشافات العلمية وتطوير التعليم وتحسين التنبؤات الجوية ودعم التنمية المستدامة، لكنه حذر في المقابل من أن مخاطر التكنولوجيا الرقمية غير الخاضعة للرقابة تتزايد بالسرعة نفسها، لافتا إلى الانقطاعات التكنولوجية والهجمات السيبرانية التي شهدتها الأيام الأخيرة، فضلا عن التحذيرات التي أطلقها عدد من رواد ومطوري الذكاء الاصطناعي بشأن المخاطر الوجودية المحتملة لهذه التكنولوجيا.

وأوضح أن القمة تمثل فرصة لتعزيز النهج الوطنية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، من دون افتراض وجود نموذج واحد يناسب جميع البلدان، وذلك من خلال بناء فهم مشترك للمخاطر الناشئة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر تقييمات قابلة للمقارنة ومصطلحات مشتركة وتبادل الخبرات بشأن الحوادث الخطيرة، إلى جانب تعزيز قدرات جميع الدول على اختبار مدى سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي في سياقاتها المحلية.

وقال إن الشبكة العالمية لتبادل الخبرات والتعاون في مجال بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي، المدعومة من الأمم المتحدة، تضم حاليا 27 مركزا للتميز موزعة على خمس مناطق، لافتا إلى أنه اقترح إنشاء صندوق عالمي لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد أهمية الاستناد إلى العلم المستقل في هذا المجال، مشيرا إلى أن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي أظهر أن الضمانات التنظيمية لا تواكب قدرات هذه التكنولوجيا، وأن توسيع نطاق استخدامها يتطلب تعزيز تدابير الحماية والسلامة.