



يزور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كوبا في ظل انهيار نظام الرعاية الصحية في الجزيرة بسبب أزمة اقتصادية متفاقمة وتزايد انقطاعات التيار الكهربائي.

ووصل المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الأحد، بدعوة من السلطات الصحية بالدولة الكاريبية، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وكان وزير الصحة العامة الكوبي الدكتور خوسيه أنخيل بورتال ميراندا في استقبال تيدروس جيبريسوس الذي صرح قائلا إن الزيارة تمثل فرصة ليطّلع بنفسه على واقع نظام الرعاية الصحية الكوبي والتحديات التي يواجهها.

وأعرب تيدروس عن استعداده للاستماع وفهم حقيقة الوضع في كوبا وتحديد سبل تقديم الدعم، بحسب صحيفة "جرانما" الرسمية.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "أريد أن أستغل هذه الزيارة لفهم التحديات التي تواجهونها على نحو أفضل، وسيسعدني حشد المجتمع الدولي لدعمكم".

وتدهور بشدة نظام الرعاية الصحية الشاملة والمجانية في كوبا، الذي لطالما كان موضع إشادة. ويقول محللون إن الأزمة تفاقمت بسبب نقص الوقود، الذي يرجعونه إلى تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة في الجزيرة، مما زاد من تدهور اقتصاد يعاني بالفعل منذ سنوات.