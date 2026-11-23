أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" تراجع حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 29% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، لتسجل نحو 110 آلاف حالة.

وأوضحت الوكالة، في بيانات نشرتها مؤخرا، أن الرحلات البحرية من غرب إفريقيا نحو جزر الكناري شهدت في المقابل ارتفاعاً حاداً بنحو 5,100 حالة عبور خلال أكتوبر، بزيادة أربعة أضعاف مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مع وصول أعداد كبيرة إلى جزيرة "إل هييرو".

وانخفضت عمليات العبور عبر وسط البحر المتوسط بنسبة 55% وشرقه بنسبة 12%، وتراجعت محاولات عبور القنال الإنجليزي نحو المملكة المتحدة بنسبة 40% إلى نحو 35,200 حالة خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع العبور عبر غرب المتوسط بنسبة 21% ليصل إلى نحو 19,700 حالة.

وحذرت "فرونتكس" من استمرار مخاطر الهجرة البحرية نتيجة الرحلات الأطول والقوارب غير الآمنة، فيما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بتسجيل أكثر من ألفي وفاة في البحر المتوسط خلال عام 2026.