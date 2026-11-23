شهدت أكثر من نصف رحلات شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية تأخيرات بعد ظهر يوم أمس الأحد، إثر مشكلة في النظام الآلي تزامنا مع ذروة سفر الأمريكيين بمناسبة عطلة عيد الشكر.

وقالت الشركة إن فرقها استخدمت حلولاً يدوية بديلة لتيسير عمليات إقلاع الطائرات أثناء العمل على استعادة تشغيل النظام الآلي المسؤول عن حسابات الوزن والتوازن لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به للطيران.

وبعد ساعات، أعلنت "دلتا إيرلاينز" استعادة عمل النظام، رغم استمرار اضطراب جدول الرحلات مع تأخير إقلاع نحو ألف رحلة عصر يوم الأحد.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمر توقف أرضي لنحو ساعة لبعض الرحلات المتجهة إلى مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي، وهو مركز عمليات "دلتا إيرلاينز" وأحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن إدارة الطيران الاتحادية، فإن الالتزام بحدود الوزن والتوازن للطائرة يعد أمرا بالغ الأهمية لسلامة الطيران، وقد يؤدي تجاوز الحد الأقصى إلى الإضرار بسلامة هيكل الطائرة.

وقالت الإدارة في تدوينة لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن التأخيرات لم تكن مرتبطة بأنظمة مراقبة الحركة الجوية التابعة لها.