أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده سوف تكافح لتحقيق "القوة والقدرة" اللازمتين لضمان أمنها، لكنها لن تسعى إلى الهيمنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد، بمن فيهم السفير الروسي، في خطوة تمثل ابتعادا عن البروتوكول المتعارف عليه، حيث جرت العادة أن يتولى مسؤول رفيع المستوى هذه المهمة بدلا من كيم شخصيا.

وتأتي هذه المراسم في أعقاب تجاهل كيم لمبادرات طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خلال زيارته الصين لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وغادر ترامب آسيا في وقت متأخر الخميس بعد مشاركته في قمة ثلاثية مع الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، لكن من دون أن يلتقي كيم، رغم تلميحات سابقة للرئيس الأميركي باحتمال ترتيب مثل هذا اللقاء.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله إن "العالم يشهد حاليا أزمة أمنية غير مستقرة وفوضى سياسية واقتصادية على مستوى العالم".

وأضاف أن "الوضع الدولي الراهن يُحدث تغييرا جوهريا في فهمنا للسيادة والأمن الوطنيين".

وأشار إلى أن الهدف الدبلوماسي لبيونغ يانغ يتمثل في "توسيع وتطوير العلاقات الخارجية وفقا لمبادئ الاستقلال والسلام والصداقة وبما يرتكز على الدفاع عن السيادة الوطنية والأمن".

وأكد أن "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية لا تسعى إلى الهيمنة أو التوسع".

وأظهرت صور نشرتها الوكالة كيم مرتديا بدلة رسمية وربطة عنق وهو يتسلم أوراق الاعتماد، وإلى جانبه وزيرة الخارجية تشوي سون هوي.

كما أظهرت الصور كيم ويلقي كلمة ويلتقط صورا تذكارية مع كل دبلوماسي على حدة.

وهدفت القمم السابقة بين كيم وترامب إلى كبح البرنامج النووي لبيونغ يانغ، لكنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.

ورغم سنوات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، مضت كوريا الشمالية في بناء ترسانتها النووية التي تكرست في الدستور، معلنة أن كونها دولة نووية أمر لا رجوع عنه.

كما عززت بيونغ يانغ علاقاتها مع روسيا من خلال إرسال قوات لدعم المجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.