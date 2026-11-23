قُتل 13 شخصا على الأقل جرّاء ضربات روسية استهدفت عدة مناطق في محيط العاصمة كييف، وتسبّبت إحداها في انهيار جزئي لمبنى سكني رجّحت السلطات احتمال وجود مزيد من الضحايا تحت أنقاضه.

وتشنّ روسيا هجمات جوية ليلية مكثفة على أوكرانيا، تشمل مناطق سكنية، فيما تستعد البلاد لشتاء قاس جديد في ظل الحرب الروسية المتواصلة منذ نحو خمس سنوات.

واستهدفت ضربة ليلية مبنى من خمس طبقات في بلدة ديمر بمنطقة كييف، على بعد نحو 45 كيلومترا شمال العاصمة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وفقا لما ذكره تيمور تكاتشينكو، حاكم كييف.

وكتب تكاتشينكو على تليغرام الاثنين "انتشل المنقذون الجثة الثامنة لشخص قتله الروس في ديمر"، مضيفا "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة".

وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا في وقت سابق على تليغرام، أن من بين القتلى مراهقا وامرأة في الأربعينات من عمرها.

وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق بأن عناصر الإنقاذ "يواصلون البحث عن 11 شخصا، بينهم طفلان، بعدما تعذّر التواصل معهم أو تحديد مكانهم".

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس في الموقع فرق الإنقاذ وهي تبحث وسط أكوام الأنقاض المتفحمة.

وفي بلدة فيشنيفيه، قُتل ثلاثة اشخاص وأصيب 15 آخرون، بينهم ثلاثة اطفال، عندما طالت ضربة روسية أحد المتاجر.

وقال تكاتشينكو "ذهب الناس إلى المتجر لشراء احتياجاتهم. رحلة تسوّق عادية تحوّلت إلى مأساة بسبب هجوم روسي".

وأضاف أن شخصا آخر قتل بضربة روسية في بيلا تسيركفا.

واستهدفت روسيا أيضا محطة فرعية للكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكثّفت موسكو ضرباتها على أوكرانيا، ولا سيما على شبكة الطاقة، مع بدء انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات تقترب من الصفر.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد "أشد إيلاما" على ضربات أوكرانية ألحقت أضرارا بجسر القرم، الذي يُعد رمزا لحكم بوتين لشبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا.