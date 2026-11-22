



قُتل 35 شخصا على الأقل من إتنية فولاني في هجمات انتقامية في الوسط الغربي لنيجيريا بعد هجوم شنه مسلحون السبت أودى بـ 11 شخصا، بحسب تقرير أمني ومصادر محلية، ونبّه التقرير إلى احتمال ارتفاع الحصيلة إلى الضعف.

وفي نيجيريا، تنفذ عصابات إجرامية تُعرف بقطاع الطرق عمليات اختطاف وسرقة مواش، مستهدفة المجتمعات الريفية في شمال غرب البلد ووسطه مع مهاجمة قرى وقتل سكانها ونهب ممتلكاتهم.

والسبت، هاجم مسلّحون بلدة لومان باري التي تقطنها إتنية كمباري في منطقة بورغو في ولاية النيجر خلال صلاة الفجر وقاموا بقتل 11 شخصا، بينهم زعيم البلدة وأطفال دون الخامسة، بحسب مصدر أمني.

وقام المهاجمون الذين ينتمون إلى الفولاني بحسب السكان بإضرام النار في منازل وسرقة رؤوس ماشية واختطاف "عدّة سكان"، وفق المصدر عينه، ودفع ذلك مجموعات محلية مسلّحة للدفاع الذاتي الى شن هجمات انتقامية على مخيّمات للفولاني في قريتي واوا وغادا أولي.

وجاء في التقرير الأمني الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأحد أن "عدد القتلى حتّى الساعة في واوا بلغ 35 من الفولاني وما زالت مراسم التشييع جارية مع مزيد من الجثث التي يُعثر عليها في الأحراج"، ولم يتضمن التقرير أي حصيلة لغادا أولي، لكنه أشار إلى أنها اكبر من نظيرتها في واوا.

وأفاد مسؤول محلي في واوا بسقوط 38 ضحية، وقال الناطق باسم شرطة ولاية النيجر إنه ليس على علم بالأعمال الانتقامية.

وشهدت هذه الولاية في الفترة الأخيرة أعمال عنف متعدّدة، لا سيّما عمليات اختطاف واسعة النطاق، وانتشرت العصابات في نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، بسبب نزاعات بين الرعاة والمزارعين على الأراضي ومصادر المياه المحدودة.