يبدو أن محادثات مؤتمر الأمم المتحدة ​المعني بتغير المناخ «كوب 31» على وشك الانهيار، مع رفض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى المسودة النهائية للاتفاق ‌التي طرحتها تركيا ​التي تستضيف المؤتمر وأستراليا التي تقود المفاوضات. وبعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوعين، وكان من المفترض أن تختتم الجمعة لكنها استمرت مطلع الأسبوع، قال وزير البيئة وتغير المناخ في تركيا ورئيس المؤتمر، مراد قوروم، في جلسة ختامية، إن الاتفاق لم يحظ بالتصديق عليه. وأكد أنه لن يطرح أي مسودة جديدة، وغادر فيما بعد المنصة في أثناء كلمات ألقاها ممثلون عن دول ⁠مشاركة. وأضاف: «ليس هناك ما يمكن فعله، بذلنا قصار جهدنا.. وبالنظر لوجود 196 دولة، ستتخذ هذه الدول القرار وسنحترم قرارها.. لن نعمل على صياغة نص جديد». من جهته، ​قال كريس بوين، ممثل أستراليا، إن عدم التوصل ‌إلى ‌اتفاق في ‌محادثات المناخ في ​تركيا ‌يشكل ​أمراً ⁠مخيباً للآمال ​بشدة، ⁠عازياً السبب ⁠في ذلك ⁠إلى الصياغة المتعلقة بقضايا رئيسية مثل الوقود ‌الأحفوري وتمويل المناخ.

ويأتي انهيار المحادثات في عام شهد تبعات هي الأكثر تأثيرا فيما يتعلق ‌بظاهرة الاحتباس الحراري، مثل موجات شديدة الحر في أوروبا وفيضانات بسبب انهيارات جليدية في نيبال. وألقت تبعات الحروب وارتفاع تكلفة المعيشة بظلالها على أولويات الدول المتعلقة بملف المناخ.

بدوره، قال وزير البيئة الأيرلندي، دارا أوبراين، إن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من دعم الاتفاق ‌المقترح لأسباب منها عدم ذكره للوقود الأحفوري الذي يقول العلماء إنه يتسبب في الاحتباس ‌الحراري، مضيفاً: «من غير المقبول إطلاقاً أن يكون لدينا اتفاق مناخ لا يتضمن أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، ‌ولا أي إشارة إلى التحول بعيداً عنه». وشدد أوبراين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق المقترح يفتقر إلى الطموح المناخي اللازم من أجل التصدي لأزمة المناخ هذه، معرباً عن الشعور بخيبة أمل كبيرة حيال ذلك.

إلى ذلك، وصفت وزيرة البيئة والمناخ الفرنسية، مونيك باربو، مسودة الإعلان الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، بأنها غير مقبولة. وقالت باربو: «النص الذي قدمته رئاسة المؤتمر لنا أضعف من سابقه، منتقدة عدم ذكر الفحم والنفط والغاز في المسودة». وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة ظلوا يعملون طوال الليل للتوصل إلى حل وسط، إلا أن اقتراحهم قوبل بالرفض. وأضافت: «وفي الوقت نفسه، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع وتتزايد وتيرة الكوارث».

وأقرت المسودة النهائية للمرة الأولى بأن الاحتباس الحراري في طريقه إلى تجاوز ​عتبة 1.5 درجة مئوية ⁠التي سعت الدول إلى تجنب تجاوزها، ⁠مع الدعوة إلى تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون للتراجع عن هذا التجاوز في نهاية المطاف.