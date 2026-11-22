نددت وزارة التجارة الصينية الأحد بقرار اتخذته واشنطن مؤخرا لتقييد وصول شركات الاتصالات الصينية العملاقة مباشرة إلى أرقام الهواتف الأمريكية، واصفة القرار بأنه "خبيث".

ويهدف القرار الذي أقرّته لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC) في تصويت الخميس إلى الحد من وصول "جهات سيئة النية" إلى أرقام الهواتف الأمريكية، متهمة إياها بالمسؤولية عن "حملات اتصالات آلية غير قانونية".

وتشمل الجهات المتضررة أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية مملوكة للدولة، وهي "تشاينا يونيكوم" و"تشاينا تيليكوم" و"تشاينا موبايل".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشرته على الإنترنت إن لجنة الاتصالات الفدرالية "انتهكت مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، من دون أي أساس واقعي، لتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية بصورة تعسفية وقمعها بشكل خبيث".

واعتبرت أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة بهدف "فك الارتباط" في قطاع الاتصالات "تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين".

واعتبرت أن هذه الإجراءات "تقوّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة"، داعية واشنطن إلى "إلغائها"، ومحذرة من أن الصين قد تتخذ بدورها "الإجراءات الضرورية".

تأتي الانتقادات الصينية بعدما استضاف الرئيس شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة إقليمية هذا الأسبوع في مدينة شنغن، حيث أشاد الزعيم الصيني بالعلاقات "المستقرة والمتحسنة" مع واشنطن.

وكانت الهيئة التنظيمية قد أدرجت سابقا معدات الاتصالات التي تصنعها شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" وعدد من الشركات الصينية الأخرى على القائمة السوداء، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر، قررت اللجنة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأمريكية اعتبارا من ديسمبر 2028، محذرة من أن هذه الممارسات تفتح "منفذا بالغ الحساسية" إلى شبكات الاتصالات الأمريكية.

وقالت الهيئة إنها بدأت التحقيق في "مختبرات سيئة النية" بعدما اكتشفت في العام 2024 أن شركة هواوي كانت تدير مختبرا للاختبارات معتمدا من لجنة الاتصالات الفدرالية.