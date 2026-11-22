من المتوقع أن تُلغى جميع الرحلات الجوية في بلجيكا يوم غد الاثنين بعد إعلان المراقبين الجويين أنهم سيشاركون في إضراب وطني احتجاجا على تدابير التقشف الحكومية.

وذكرت شركة "سكايز" المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في البلاد السبت، أنها لن تكون قادرة على تقديم الخدمات كالمعتاد في المطارات البلجيكية ما بين الساعة السابعة صباحا (06,00 ت غ) والتاسعة مساء (20,00 ت غ) يوم 23 نوفمبر.

وأوضحت أن العدد المتوقع للموظفين "لن يسمح بضمان إدارة آمنة للحركة الجوية المعتادة خلال هذه الفترة"، مضيفة "لذا تجد شركة سكايز نفسها مضطرة لتعليق الخدمات المعنية مؤقتا".

وشهدت بلجيكا موجات متكررة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة اعتراضا على مساعي رئيس الوزراء بارت دي ويفر لتوفير 10 مليارات يورو على مدى السنوات القليلة المقبلة بهدف خفض العجز المالي المرتفع في البلاد.

وأشارت "سكايز" إلى أن الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحالات الطارئة سيظل متاحا.

إلا أن مطار شارلروا، وهو مركز أوروبي رئيسي لشركة الطيران منخفضة التكلفة رايان إير، أفاد بأن إضراب مراقبي الحركة الجوية سيؤدي إلى "توقف كامل لجميع مطارات البلاد ليوم كامل"، ما سيؤثر على آلاف المسافرين.

وأضاف "بدون مراقبة الحركة الجوية، لا يمكن لأي طائرة الإقلاع أو الهبوط"، منددا بما وصفه بـ "قرار اتُخذ في اللحظة الأخيرة" وستكون له "عواقب كارثية".

من جانبه، أفاد مطار بروكسل، وهو أكبر مطارات البلاد، بأن غالبية الرحلات المغادرة والقادمة "ستُضطر للإلغاء".

ويخوض دي ويفر، وهو سياسي محافظ من إقليم فلاندرز، مفاوضات شاقة مع شركائه في الائتلاف الحكومي للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية جديدة تتضمن خفضا في النفقات، وذلك قبل حلول الاثنين.

وكان دي ويفر قد قدم استقالته في وقت سابق من هذا الشهر بعد فشل الائتلاف في التوصل إلى اتفاق.

لكن العاهل البلجيكي الملك فيليب، رفض قبول الاستقالة ومنحه مزيدا من الوقت للتوصل إلى حل.