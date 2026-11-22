وصل إلى ليبيريا 25 مهاجرا كان قد جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، وفق ما أفادت منظمة حكومية في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا لوكالة فرانس برس.

وهذه أحدث مجموعة من المهاجرين المرحلين تصل إلى ليبيريا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، في أعقاب الحملة التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهاجرين غير النظاميين.

وكانت ليبيريا قد أعلنت مؤخرا أنها ستستقبل ما يصل إلى 1,200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد.

وذكر ممثل عن "لجنة ليبيريا للاسترداد وإعادة التوطين وإعادة الإدماج" أن المهاجرين ال25، وبينهم امرأتان، وصلوا إلى ليبيريا مساء الجمعة عند الساعة 9,35 (بالتوقيت المحلي وت غ).

وأضاف المسؤول أن معظم أفراد هذه المجموعة ينحدرون من أمريكا الجنوبية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتنضم ليبيريا بذلك إلى عدد من الدول الإفريقية التي وافقت على استقبال مهاجرين مُرحلين من الولايات المتحدة، وهي سيراليون وغينيا الاستوائية وغانا ورواندا وجنوب السودان والكاميرون وإسواتيني وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وتشير تقارير إلى أن هذه الاتفاقيات تضمنت تقديم دعم مالي أو لوجستي من جانب الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الليبيرية قد صرحت في وقت سابق بأنها "لم تطلب أو تتلق أي تعويضات أو وعود بمكافآت مقابل موافقتها على المشاركة" في عمليات استقبال المرحلين.

غير أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت، استنادا إلى وثائق، أن الولايات المتحدة قدمت مبلغ خمسة ملايين دولار لليبيريا، وهو إجراء وافقت عليه وزارة الخارجية الأميركية استجابة لالتزام ليبيريا بالنظر في قبول هؤلاء المرحلين.