اجتاح حريق مصنعاً للحلوى في مقاطعة بانتن الإندونيسية، يوم أمس السبت، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 36 عاملاً ما زال مصيرهم مجهولاً، وفقاً لما أفاد به مسؤولون.

واندلع الحريق في مصنع شركة "بي تي فونوسا أجونج موليا" بمنطقة سيراج في مقاطعة بانتن، المحاذية للعاصمة جاكرتا. وينتج المصنع حلوى "ميلكيتا"، وهي علامة تجارية إندونيسية متخصصة في الحلوى والوجبات الخفيفة المصنوعة من الحليب.

وأعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، في بيان لها، عن إنقاذ 15 شخصاً، بينهم أربعة عمال مصابين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 36 عاملاً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال رزقي دويانتو، المسؤول عن العمليات في وكالة البحث والإنقاذ بمقاطعة بانتن: "ما زالت النيران مشتعلة في عدة مواقع، وتواصل فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق وتبريد المناطق المتضررة".

وأضاف أن فرق الإطفاء من منطقة سيراج ومقاطعة بانتن تكافح النيران في عدة أجزاء من المنشأة، بعد مرور أكثر من 12 ساعة على اندلاع الحريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة اللهب وهي تلتهم المصنع المؤلف من ثلاثة طوابق، بينما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود إلى السماء، ما أثار حالة من الذعر بين السكان والعمال في المناطق المجاورة.