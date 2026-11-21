

تعرضت، السبت، سفينة شحن روسية لهجوم بطائرات مسيّرة في خليج فنلندا، مع ارتفاع حصيلة الضحايا على جانبي خطوط القتال بين أوكرانيا وروسيا، بالتزامن مع تحركات أوروبية لاستكشاف فرص الحوار مع موسكو، في ظل خلافات بشأن مشاركة أوروبا وشروط أي تسوية أمنية، في حين أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، رداً على استفسار لوكالة «نوفوستي» الروسية، استعداد برن لاستضافة محادثات محتملة بين روسيا والدول الأوروبية وتقديم الدعم التنظيمي لها، إذا استطاعت الإسهام عملياً في المسار الدبلوماسي.

ويأتي العرض بعد تأكيد الرئاسة الفرنسية، الجمعة، استعداد ممثلين أوروبيين لزيارة موسكو، شريطة الحصول على دور كامل في المحادثات بمشاركة الولايات المتحدة وأوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأوروبيين، الخميس، إلى عرض مواقفهم في موسكو، قائلاً إن بلاده تريد معرفة ما يمكن أن يقدموه. وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، اعتراضات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على زيارة ممثلين أوروبيين لموسكو، متهمة إياه بالتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي «كما لو كانت تابعة له».

وعرضت وكالة «أسوشيتد برس»، في تقرير نُشر السبت، تمسك موسكو بمطالب أمنية تعود إلى ما قبل العملية العسكرية الروسية عام 2022، تشمل منع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وقيوداً على انتشار قواته في أوروبا الشرقية. وتعارض كييف ودول أوروبية تحويل هذه المطالب إلى شروط مسبقة لتسوية الحرب.

وفي كييف، التقى زيلينسكي بوزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ، الذي دعا الحلفاء إلى زيادة دعم أوكرانيا. وكان زيلينسكي قال لشبكة «إن بي سي» الأمريكية، الجمعة، إن جسر القرم «لن يبقى قائماً»، بعدما استهدفته القوات الأوكرانية خلال الأسبوع، في حين توعّد بوتين برد أشد على الهجمات.

وفي خليج فنلندا، أعلنت السلطات الفنلندية رصد هجوم على سفينة الشحن الروسية «سبارتا 2» أثناء إبحارها نحو كالينينغراد في المياه الدولية. وقال حاكم منطقة لينينغراد الروسية إن مسيّرتين ضربتا السفينة، ما تسبب في حريق وانجرافها إلى المياه الفنلندية. وفرضت هلسنكي قيوداً جوية وبحرية مؤقتة وأبلغت حلفاءها، دون أن تتهم جهة بعينها بتنفيذ الهجوم. وأعلن حاكم لينينغراد إسقاط 80 مسيّرة فوق المنطقة.

وسبق الحادث إعلان بولندا، الجمعة، سقوط صاروخ روسي على أراضيها والاشتباه في سقوط صاروخ آخر ومسيّرة، دون إصابات. ورجّحت وارسو أن يكون الحادث استفزازاً مرتبطاً بتدريبات تشارك فيها قوات من دول أوروبية، استعداداً لمهمة محتملة في أوكرانيا بعد الحرب، في حين وصف «الناتو» اختراق المجال الجوي البولندي بأنه خطر.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، مقتل طفل في السابعة ومسعفة تبلغ عشرين عاماً وإصابة 60 شخصاً، بينهم ستة أطفال، في ضربات روسية على كريفي ريه، مسقط رأس زيلينسكي. وأُصيب 11 آخرون، بينهم طفلان، إثر استهداف مبنى سكني بمسيّرة في منطقة خاركيف.

وفي لوغانسك، قال المسؤول المحلي ليونيد باسيتشنيك إن حصيلة هجوم أوكراني على مبنى سكني في بلدة يوبيلييني ارتفعت إلى ستة قتلى، بعد انتشال ثلاث جثث إضافية السبت. ولم يتسنَ التحقق بصورة مستقلة من الحصيلة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ضرب منشأتي طاقة في منطقتي دنيبروبتروفسك وريفنا وسفينة شحن قرب أوديسا، قالت إنها تنقل مواد مزدوجة الاستخدام للجيش الأوكراني، وهي ادعاءات لم يتسنَ التحقق منها بصورة مستقلة.

من جهة أخرى، من المنتظر أن يبحث سفراء الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مقترحات دنماركية لتشديد قيود دخول المواطنين الروس، بعد اتهام كوبنهاغن الاستخبارات الروسية بالتخطيط لمحاولة اغتيال نفتها السفارة الروسية.