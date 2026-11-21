عاش الديمقراطيون أياماً لا تنسى من النشوة بفوز تاريخي على نظرائهم الجمهوريين في انتخابات الكونغرس الأمريكي بغرفتيه معاً شيوخاً ونواب، فيما يستعدون الآن لخوض النزال وتقلد زمام الأمور 3 يناير المقبل عبر حزمة من الأجندة التشريعية لأول 100 يوم وما يليها، في اختبار جدي لمدى نفوذ التيار التقديمي واستعداد الجمهوريين للتعاون. وبرأي الكثير من المراقبين فإن هذه الأجندة ستمثل تحولاً جذرياً مقارنة بعامين ماضيين سيطر فيهما المنافسون التاريخيون على القرار بما مرروا من تخفيضات ضريبية كبيرة صبت في مصلحة الأثرياء، وتغول الرئيس دونالد ترامب على صلاحياتهم المتعلقة بالرسوم الجمركية والإنفاق.. يريد الديمقراطيون أن يكسروا صمتاً طال أمده ويقولون في وجه ترامب وحزبه: «كفي».

يستند الديمقراطيون على أغلبية مريحة الآن ما توقعها أحد، إذ يستأثرون بأغلبية 56 مقعداً في مجلس الشيوخ ولا يحتاجون سوى 4 أصوات فقط لبلوغ عتبة الـ 60 المطلوبة للمضي قدماً في جل التشريعات، فيما قد تتسع أغلبيتهم في مجلس النواب البالغة 257 مقعداً لتتجاوز الفارق البالغ 85 مقعداً بعد حسم عدد محدود من السباقات الانتخابية.

وفيما وصف السناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا، رافاييل ورنوك، الفوز الكاسح لحزبه بأنه «إعادة اصطفاف حقيقية»، يحذر نظيره الجمهوري المخضرم، جون بوزمان، من ولاية أركنسو، حذر الديمقراطيين من أنه ورغم نزيف حزبه في الانتخابات فإن ترامب لا يزال قوة مؤثرة، وأن الكونغرس لن يتمكن من تجاوز أي من قرارات النقض «الفيتو» التي قد يستخدمها خلال العامين المتبقيين من ولايته.

يكشف مشرعون ومساعدون، عن أن الديمقراطيين أمضوا شهوراً في التخطيط لتحرك منسق بين مجلسي النواب والشيوخ لإلغاء أبرز إنجازات ترامب، مرجحين ومع تصدر ارتفاع تكاليف المعيشة قائمة اهتمامات الناخبين، أن يركزوا على الإجراءات الأسهل إقراراً، والتي من شأنها ‌توحيد الجناحين التقدمي والمعتدل داخل الحزب.

يتوقع مراقبون إجراء تصويتات مبكرة على تشريع يقيد قدرة ترامب على خوض حرب ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، ما قد ما قد يساعد أيضاً في خفض أسعار البنزين، فضلاً عن الرهان على التراجع عن التخفيضات التي أقرها الجمهوريون في برنامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل «ميديكيد»، وبرنامج المساعدات الغذائية «سناب»، في مساعدة الفقراء على تحمل تكاليف الرعاية الصحية والبقالة.

أجندة تقدميين

يخطط الديمقراطيون على ما يبدو واستناداً على يوصف «استياء الناخبين من التجاوزات الأخلاقية في واشنطن»، على أن يكون أحد أوائل مشروعات القوانين التي سيقدمونها مشروع قانون يحظر على ‌المشرعين التداول في الأسهم، فضلاً عن دعوات التقدميين داخل الحزب لرفع الحد الأدنى للأجور المتجمد منذ العام 2009. وتتضمن أجندة التقدميين أيضاً إصلاح قواعد تمويل الحملات الانتخابية، وزيادة الضرائب على الأثرياء، وصياغة إصلاح شامل لقوانين ​الهجرة، والحد من آثار تغير المناخ.

يطغى الحماس على النائب الديمقراطي المنتخب، وليام لورنس، والذي انتزع مقعداً في ميشيغان كان يشغله جمهوري، ويشدد على وجوب مواجهة قوة الاحتكارات، سواء في قطاع التكنولوجيا أو المرافق أو غيرها من الصناعات الكبرى، بل والحاجة إلى المزيد من الديمقراطية في ⁠الاقتصاد. ولا تتوقف رغبات الديمقراطيين المزدحمة بالقضايا المعقدة عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى إصلاح شامل لقوانين الهجرة، والرعاية الصحية الشاملة للجميع، وتشديد تطبيق القوانين البيئية.

أحلاهما مر

ولعل الجهوريون يواجهون معضلة وخيارين أحلاهما مر، إذ إن من شأن قرارهم الانضمام إلى الديمقراطيين ربما يثير غضب ترامب، فيما قد تؤدي عرقلة التشريعات إلى استياء الناخبين. يعتقد بوزمان أن هناك إدراكاً حقيقياً في الكونغرس بضرورة معالجة قضايا مثل الرعاية الصحية والأقساط الباهظة التي يضطر الناس إلى دفعها. يفكر السناتور الديمقراطي، ديك دوربن، من إيلينوي، بل وناقش مع زملائه ضرورة معالجة القوانين المتقادمة المنظمة لتأشيرات العمل، ووضع مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الحاصلين على وثائق قانونية، واتخاذ إجراءات طويلة الأمد لأمن الحدود، من دون بعض سياسات الترحيل المتشددة التي انتهجتها إدارة ترامب.