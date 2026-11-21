اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف حول أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، اليوم السبت بعد محادثات شاقة استمرت خمسة أيام، على فتح الطريق لإمكانية فرض إطار دولي لاستخدام هذه الأسلحة التي يطلق عليها معارضوها تسمية "الروبوتات القاتلة".

وأعلن رئيس مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية جوليان ثوني في تصريح للصحافيين أن الدول الأطراف الـ128 "اتفقت على إطلاق عملية صياغة أداة دولية بشأن منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، يفترض إنجازها خلال السنتين المقبلتين".

وإن كانت غالبية الدول تؤيد اتفاقا ملزما قانونيا كما هي الحال بالنسبة إلى القدرات العسكرية المتقدمة الأخرى مثل الأسلحة النووية، فإن البلدان التي تملك هذه التكنولوجيا تعارض ذلك.

وقال ثوني لوكالة فرانس برس إن المحادثات المقبلة ينبغي أن توضح "أي أسلحة يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأي أسلحة لن تكون محظورة إنما يمكن فرض قواعد لاستخدامها".

وأوضح الدبلوماسي السويسري أن بعض الدول عارضت كلمة "تفاوض" لكنها وافقت في نهاية المطاف على تبديلها بكلمة "صياغة".

واعتبرت المنظمات غير الحكومية التي تتابع المفاوضات عن كثب أن النتيجة أدنى بكثير من التطلعات.

وقال ائتلاف "أوقفوا الروبوتات القاتلة" (ستوب كيلر روبوتس) إن "الدول اعتمدت تفويضا مخففا لا يفتح الطريق حقا لأداة ملزمة قانونيا".

وأعلنت المديرة التنفيذية للائتلاف نيكول فان روين أن "تكنولوجيا الأسلحة الذاتية التشغيل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في دورة الاستهداف، منتشرة حاليا في ساحة المعركة".

وحذرت من أن "تأخير إنشاء أداة ملزمة قانونيا يعرّض المدنيين والبشرية جمعاء للخطر".

وتشهد الحروب تحوّلا جذريا إذ تسعى الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر، فيما ترد تحذيرات من مخاطر تسليم قرارات مرتبطة بإنهاء حياة البشر إلى آلات ذاتية التشغيل بالكامل.



