قال مسؤولون أمنيون في العراق إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حريق اندلع اليوم السبت في محطة لتوليد الكهرباء بجنوب العراق، وسط مخاوف من ارتفاع الأعداد.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة بشمال البصرة بعدما استجاب رجال الإطفاء للحادث

وقال المسؤولون الأمنيون إن الحريق امتد إلى المنازل المجاورة وأجبر محطة توليد الكهرباء على وقف عملياتها.

وأضافوا أن محطة الهارثة تبلغ طاقتها الإنتاجية المركبة 800 ميجاوات لكنها كانت تعمل بطاقة تبلغ نحو 400 ميجاوات قبل اندلاع الحريق.

وذكرت وكالة الأنباء أنه لم ترد بعد معلومات رسمية عن سبب الحريق أو حجم الأضرار .