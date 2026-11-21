ستدفع شركة باير لصناعة الكيماويات الزراعية ما يصل إلى 25ر7 مليار دولار على مدى عقدين لتسوية آلاف الدعاوى التي أقامها مرضى سرطان في الولايات المتحدة، ويؤكدون فيها أنه كان يتعين على الشركة تحذير الناس من أن مبيد الأعشاب الشهير "راوند أب" قد يسبب سرطان الغدد الليمفاوية، وذلك بموجب تسوية وافق عليها قاضٍ في ولاية ميزوري الأمريكية يوم أمس الجمعة.

وتشمل التسوية، التي تنطبق على جميع أنحاء الولايات المتحدة، مستخدمي "راوند أب" المصابين بالفعل، وكذلك من يتم تشخيص إصابتهم بسرطان اللمفومة اللاهودجكينية في السنوات المقبلة. وقد يحصل المشاركون في التسوية على مبالغ يتراوح متوسطها بين 10 آلاف و165 ألف دولار، بحسب كيفية استخدامهم للمنتج، وأعمارهم عند تشخيص الإصابة، وشدة مرضهم.

وبالنسبة لشركة باير، ومقرها ألمانيا والتي تنفي أن "راوند أب" يسبب السرطان، توفر التسوية قدراً من اليقين المالي في مواجهة تكاليف التقاضي المتصاعدة، التي دفعتها إلى التفكير في سحب المنتج من الأسواق الزراعية الأمريكية.