حوّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحاطة صحافية في البيت الأبيض إلى ما يشبه برنامج الواقع "ذي أبرنتيس" لانتخابات عام 2028 الرئاسية، حين طرح اسم كبير موظفيه الجديد، ستيفن ميلر، كمرشح محتمل.

حتى أن ترامب قارن بطريقة ايجابية بين ميلر، المعروف بموقفه المتشدد من الهجرة، وبين نائبه جاي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو اللذين كانا يقفان خلفه على المنصة.

وقال ترامب بعد أن أعطى ميلر فرصة للتحدث خلال مؤتمر صحافي وأُعجب بكلامه "لدينا أخبار عاجلة (...) لقد كان أفضل من هذين الرجلين"، مشيرا إلى فانس وروبيو. ثم سأل ميلر ممازحا: هل تريد الترشح للرئاسة؟

ورغم الاعتقاد السائد بأن طموحات رئاسية تراود فانس وروبيو، إلا أن أيا منهما لم يؤكد ما إذا كان سيترشح بعد عامين أم لا.

كما أشاد ترامب البالغ 80 عاما بميلر، وهو حليف مخلص له منذ فترة طويلة والعقل المدبر وراء حملة الترحيل القاسية التي نفذتها الإدارة، ووصفه بأنه "أقوى رجل في العالم".

وعين ترامب ميلر مكان سوزي وايلز في منصب كبير الموظفين في 6 نوفمبر، في أول تغيير جوهري ضمن إعادة هيكلة واسعة أعقبت الهزيمة القاسية التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

ومن على المنصة، أشاد ميلر برئيسه قائلا "ما حققه الرئيس ترامب على مدى العامين الماضيين يفوق بمراحل ما حققه أي رئيس آخر في التاريخ الأمريكي".

وأحدثت الهزيمة الساحقة في انتخابات التجديد النصفي تغييرا في موازين السباق لخلافة ترامب داخل الحزب الجمهوري عام 2028.

فقد كان يُنظر إلى فانس باعتباره المرشح الأوفر حظا، لكنه تباين مع ترامب بشأن الحرب ضد إيران، معتبرا أن هذا القرار كان سببا في خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. وفي المقابل، تحسنت فرص روبيو.

أما ترامب، فقد رد بضحكة حين سئل حول أيهما سيكون رئيسا أفضل، فانس أم روبيو.