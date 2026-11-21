أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة أن بكين تصنع أسلحة نووية بوتيرة "متسارعة ومكثفة"، وذلك بعد يوم من لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتفاق الدول الثلاث على إجراء محادثات لمنع الانتشار النووي.

وبينما تتصدر روسيا والولايات المتحدة العالم بامتلاك كل منهما آلاف الأسلحة النووية، تعمل الصين على توسيع ترسانتها النووية بسرعة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في مراجعتها السنوية للتعزيزات العسكرية الصينية، إن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية ظل يزيد قليلا على 600 رأس حتى عام 2024، إلا أنها تمضي في مسار يتيح لها امتلاك أكثر من ألف رأس حربي بحلول عام 2030.

وأضاف ترامب، في إشارة إلى التعزيزات النووية الصينية، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "سيلحقون بنا في غضون 10 سنوات. إنهم يمضون في ذلك بوتيرة متسارعة ومكثفة، لكن لديهم الكثير بالفعل".

وكانت تصريحات ترامب العلنية هي الأولى له منذ قمته المثيرة للجدل مع شي وبوتين، زعيمي دولتين طالما اعتُبرتا منافستين للولايات المتحدة، في مدينة شنتشن بجنوب الصين يوم الخميس.

وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي تحدث إلى الصحفيين إلى جانب ترامب يوم الجمعة، إنه من الضروري أن تتحاور القوى النووية الثلاث.

وقال روبيو: "تمتلك هذه الدول الثلاث الغالبية الساحقة من الأسلحة النووية على هذا الكوكب". وأضاف: "إن فكرة ألا يتواصل هؤلاء القادة الثلاثة بانتظام ليست عبثية فحسب، بل خطيرة أيضا".