ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات وسط البيرو أمس الجمعة، وفق ما أفادت وزارة الدفاع البيروفية، حيث أشارت تقارير أولية إلى وقوع أضرار طفيفة من دون تسجيل وفيات.

ووقع الزلزال عند الساعة 7,09 مساء (00,09 ت غ السبت)، على بعد 30 كيلومترا شمال غرب مدينة جونين وعلى عمق 129 كيلومترا.

كما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال ب6,7 درجات وعمقه بنحو 108 كيلومترات فقط.

وصرح وزير الدفاع البيروفي، رافاييل بيلوندي، أنه بعد الزلزال "تم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في منازل في أجزاء مختلفة من جونين، فضلا عن انقطاع خدمة الكهرباء"، مضيفا أنه لم يلحق "أي ضرر بأشخاص".

وشهد صحافيون من وكالة فرانس برس في ليما مئات الأشخاص وهم يخلون مبانيهم في حي ميرافلوريس أثناء وقوع الزلزال.

وأفاد مركز عمليات الطوارئ الوطني في البيرو إلى أن شدة الزلزال التي شعر بها السكان تراوحت بين القوية والمتوسطة، مشيرا إلى أن "عمليات الرصد مستمرة في المناطق المعرضة للخطر".

كما شعر بالزلزال سكان العاصمة ليما، وكذلك في هوانوكو وكاياو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور تداولها مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، سكان ليما ومناطق أخرى وهم يهرعون إلى الشوارع عقب وقوع الزلزال.

وقال هيرناندو تافيرا، رئيس المعهد الجيوفيزيائي في البيرو، لوكالة فرانس برس "اهتزاز الأرض كان قويا. ليس لدينا حاليا أي تقارير عن وقوع أضرار، لكن حدثت انهيارات أرضية وتساقط للصخور على سفوح التلال".

وتقع البيرو ضمن منطقة حزام النار في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا مكثفا، من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

ويقول علماء الزلازل إن البيرو تشهد ما لا يقل عن 400 زلزال سنويا، ثلاثة أرباعها ضعيفة لدرجة أن الناس لا يشعرون بها.

وفي شهر يوليو، أسفر زلزال بلغت قوته 5,1 درجات في منطقة جونين عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 32 آخرين وتدمير 52 منزلا.