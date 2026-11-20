أكدت لانا نسيبة، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أنها ماضية في حملتها حتى النهاية. وقالت إنها ستستمر في التواصل مع الدول الأعضاء لكسب تأييدها، وطرح رؤيتها لأمم متحدة أكثر فاعلية، وأشد تركيزاً على النتائج، وأقرب إلى الاستجابة لمن تخدمهم.

وقالت نسيبة، في تدوينة على منصة «إكس»: «كان شرفاً لي أن أعرض رؤيتي للأمم المتحدة، وأن أتحاور مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني والشباب حول مستقبل منظمة كرّست لها جزءاً كبيراً من حياتي المهنية».

وأضافت أنها دخلت هذا السباق لإيمانها بأن الأمم المتحدة لا تزال منظمة لا غنى عنها، لكنها يجب أن تتغير لتواكب هذه اللحظة. وفسّرت ذلك بأن تتحرك المنظمة بحزم أكبر من أجل السلام، وأن تركز على النتائج، وأن تستجيب للناس الذين تخدمهم، مشيرة إلى أن هذه القناعة «ازدادت رسوخاً».

وعبّرت نسيبة عن امتنانها لكل دولة عضو دعمت ترشيحها، ولكل من تفاعل مع الأفكار التي طرحتها. وأكدت أن التحديات التي تواجه المنظمة أكبر من أي مرشح أو حملة، وأنها عازمة على مواصلة العمل من أجل أمم متحدة ترقى إلى المبادئ التي نص عليها ميثاقها.

ورسمت المرشحة ملامح ما تراه طريقاً للخروج من أزمات العالم، فقالت إن الأمين العام المقبل سيرث عالماً من الانقسامات والصراعات العميقة، وإن الجواب في رأيها هو دبلوماسية عملية لا تكلّ، ومستعدة للمخاطرة من أجل السلام.

وحددت نسيبة أدوات هذه الدبلوماسية. فهي تعتزم توظيف المساعي الحميدة للأمم المتحدة، وتعزيز قدرتها على الوساطة، وتقريب القادة المحليين والشبكات النسائية من جهود السلام. وتعتزم كذلك أن تعيّن في مكتبها جهة اتصال مخصصة لحماية العاملين في المجال الإنساني.

وأقرت بأن الأمين العام لا يستطيع وحده أن ينهي الحروب، غير أنه قادر، كما قالت، على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، وطرح خيارات عملية على الطاولة، والسعي إلى اتفاقات تقرّب النزاعات من السلام.