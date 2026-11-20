صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن سقوط صاروخ روسي في الأراضي البولندية هو على الأرجح عمل استفزازي متعمد بالتزامن مع المناورات العسكرية التي تجريها قوات أوروبية في بلاده.

جاء الحادث الذي وقع في بولندا ، على خلفية هجمات روسية في أوكرانيا، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين وإلحاق أضرار بجسور والبنية التحتية للنقل.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إنه يعتقد أن الحادث هو استفزاز آخر من قبل روسيا ويتزامن مع تدريبات عسكرية أوروبية تجرى في بولندا.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنه سيعقد اجتماعا مع وزراء الحكومة وقادة عسكريين ورئيس أجهزة الأمن ردا على ذلك. وقال مسؤولون إنه من السابق لأوانه تحديد طبيعة هذا الجسم.

ويقع موقع التحطم المحتمل بالقرب من قرية "نوي ليبويك"، على بعد حوالي 60 كيلومترا(37 ميلا) من الحدود البولندية-الأوكرانية. وعلقت مدارس قريبة الفصول الدراسية خلال اليوم .