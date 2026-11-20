لم تحلق الطائرة الرئاسية الأمريكية في السماء كما مع الرئيس دونالد ترامب في رحلة عودته من الصين، إذ استغرقت 15 ساعة دون توقف، وفق شبكة فوكس نيوز. وانتهت رحلة «آير فورس وان» بالهبوط على قاعدة «أندروز» الجوية، لتصبح أطول رحلة مستمرة في تاريخ الطائرة. ووفق ما كشفت «فوكس نيوز»، فإن الطائرة نفذت هذه الرحلة دون التزود بالوقود، خلافا لرحلة الذهاب إلى الصين، حيث تضمنت محطة توقف من أجل تعبئة خزانات الطائرة بالوقود. وأشار ترامب إلى أن وزن الطائرة بعد إضافة كمية كبيرة من الوقود بلغ نحو مليون رطل، أي ما يعادل نحو 454 طناً. ويعتزم ترامب مناقشة تفاصيل الرحلة خلال مؤتمره الصحفي المقرر عقده اليوم.