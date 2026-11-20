تدخل محادثات مؤتمر المناخ كوب31 مرحلة حاسمة الجمعة وسط انقسام حاد بين الدول بشأن مسودة اتفاق تخلو من أي إشارة إلى الوقود الأحفوري المسبّب لارتفاع حرارة الأرض، ما يشي بتمديد المفاوضات إلى ما بعد موعدها المقرر.



وفاقمت الأمطار الغزيرة من قتامة الأجواء في مدينة أنطاليا التركية على ساحل البحر المتوسط، فيما يواجه المفاوضون من نحو 200 دولة صعوبات في تقريب وجهات النظر بينهم، بعد أسبوعين من المحادثات المكثفة التي قد تمتد إلى عطلة الأسبوع.



وصرّح الوزير البرازيلي المكلف التغير المناخي ألويزيو لوبيس بيريرا دي ميلو "في هذه المرحلة، لا أحد يشعر بالرضا" وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد الرسمي لاختتام المؤتمر.



وتأتي المحادثات في ظل مؤشرات صارخة على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ، بدءا من موجات الحر في أوروبا والفيضانات المدمرة في النيبال، وصولا إلى ظاهرة "إل نينيو" القوية بشكل استثنائي والتي تسببت في مزيد من الخراب حول العالم.



لكن فرص تحقيق اختراق كبير في المؤتمر تبدو ضئيلة، في ظل انشغال الدول بأزمة أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران.



وتضمنت مسودة اتفاق أولية طُرِحت في وقت سابق هذا الأسبوع، دعوات لتسريع وتيرة العمل الرامي إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، إلى جانب قضايا أخرى مثيرة للجدل، مثل التمويل والمعطيات العلمية المتعلقة بالمناخ.



غير أن نسخة جديدة وأقصر طرحتها أستراليا التي تشارك في إدارة المحادثات خلال المؤتمر الخميس، خلت من أي إشارة إلى مصادر الطاقة الأحفورية من نفط وغاز وفحم، وهي المسببات الرئيسية لتغير المناخ، ما أثار موجة احتجاج من جانب الجماعات المدافعة عن البيئة.