يستضيف الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيريه الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين الخميس في قمة ثلاثية غير مسبوقة، يرجح أن تركز على أبرز النزاعات الدولية وسط ترقب عالمي لما قد ينتج عنها.

ويأتي اللقاء الذي يُعقد في مدينة شنجن بجنوب الصين، ويذكّر بمحطات قلما شهد العالم مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية، في وقت تتواصل الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا منذ 2022، والحرب في الشرق الأوسط التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير.

وتثير القمة مخاوف من أن يسعى القادة الثلاثة إلى تقاسم جديد للنفوذ، عبر اتخاذ قرارات قد تكون على سبيل المثال، مرتبطة بمصير أوكرانيا دون التشاور مع كييف أو أوروبا.

ومن المتوقع أن يجتمع شي وترامب وبوتين بعد ظهر الخميس على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي يضم 21 دولة مطلة على المحيط الهادئ.

وقال الكرملين الأربعاء إن اللقاء المقرّر عقده عند الساعة 14,30 (06,30 بتوقيت غرينتش) لن يمتد لأكثر من ساعة.

وقدّم كل طرف رواية مختلفة بشأن القضايا التي يتوقع مناقشتها.

فقد ألمحت واشنطن بداية إلى أن الحرب في أوكرانيا لن تكون على جدول الأعمال، قبل أن يؤكد ترامب بنفسه أنها ستكون أحد مواضيع النقاش.

وفي حين لا تعتبر الصين نفسها معنية مباشرة بالنزاع في أوكرانيا، قال الكرملين إن جدول الأعمال لم يُحسم بعد، لكنه أشار إلى أنه سيكون من الصعب تجنب مناقشة هذه المسألة.

وقال بوتين خلال مخاطبته اجتماع "أبيك" الأربعاء إنه يتوقع أن تكون القمة الثلاثية "مفيدة جدا".

وأضاف الرئيس الروسي الذي سعت الدول الغربية الى فرض عزلة دولية عليه منذ بدء الحرب، أن العقوبات المفروضة على بلاده "فشلت".

وتابع "في وقت تتصاعد المخاطر العسكرية والسياسية، تشتد الحاجة إلى الوحدة بدلا من الانقسام.. والحوار بدلا من الإنذارات".

ولم يتطرق شي مباشرة إلى القمة الثلاثية في كلمته الافتتاحية للمنتدى.

واكتفت الصين بالقول إن القادة الثلاثة سيجرون مناقشات بشأن "السلام العالمي" خلال اللقاء الثلاثي، إضافة إلى "تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى"، معتبرة أن اللقاء "سيحمل أهمية تاريخية".

استقبال حافل

وبحسب واشنطن، سيتطرق البحث كذلك الى الحرب في الشرق الأوسط وقضية نزع السلاح النووي، بعد انتهاء مفعول معاهدة أميركية روسية ثنائية للحد من الأسلحة النووية في فبراير.

ولطالما أكدت بكين أن على الولايات المتحدة وروسيا تقليص ترسانتيهما النوويتين الضخمتين قبل أن توافق على إجراء محادثات بشأن مخزونها الأصغر.

وفي حين أعرب ترامب عن رغبته في عقد لقاء ثنائي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لم يتأكد حضور الأخير.

وفي مؤشر إلى الأهمية التي توليها الصين للقمة الثلاثية، خصّ شي ترامب باستقبال استثنائي الأربعاء، اذ رحب به عند سلم الطائرة، في خطوة غير معهودة لرئيس صيني منذ عقود.

وبادل شي جينبينغ بذلك ترامب.

وكانت تلك المرة الأولى التي يستقبل فيها الزعيم الصيني الأعلى رتبةً شخصية أجنبية بنفسه في المطار منذ ستينيات القرن الماضي، في خطوة مماثلة للاستقبال الذي خصّ به ترامب شي في قاعدة أندروز المشتركة في سبتمبر.

تبادل معمّق

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن شي قوله لترامب "أتطلع إلى تبادل معمّق في وجهات النظر معكم بشأن قضايا كبرى مرتبطة بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمشهد العالمي، بهدف الدفع قدما بعلاقة بنّاءة ومستقرة استراتيجيا بين بلدينا".

وخصّ شي جينبينغ دونالد ترامب بهذا الاستقبال على عكس قادة آخرين وصلوا إلى شنجن هذا الأسبوع لحضور المنتدى، ومنهم بوتين الذي كان في استقباله كاي تشي، أحد أقرب مساعدي الرئيس شي.

ومن بين القادة الآخرين المشاركين في اجتماع "أبيك" رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

وإلى جانب القمة الثلاثية التي تشكل الحدث الرئيسي للمنتدي، من المتوقع أن يبحث المشاركون مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها السياسة التجارية والذكاء الاصطناعي.

وقال رايان هاس من معهد بروكينغز "عادة، عندما يستضيف القادة الصينيون اجتماعات من هذا النوع، تكون كل التفاصيل محسوبة بدقة ويُوضَع الزعيم الصيني في موقع يُظهره بمظهر السلطة الهادئة والتحكم الكامل".

أضاف لفرانس برس "لكن بالنظر إلى الزعيمين الآخرين المشاركين، أي ترامب وبوتين، لا يوجد كم كبير من الترتيبات القادرة على منع لحظات غير متوقعة".







