قرر الجيش الأمريكي تأجيل تفجير عدة أطنان من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة القنابل، كان مقررا تنفيذه اليوم الجمعة في جنوب شرق ولاية أيوا، وذلك عقب موجة من المخاوف العامة من أن تؤدي سحابة من غبار الرصاص إلى تلوث بيئي ومشكلات صحية.

وأصبح من المقرر تنفيذ العملية يوم الاثنين المقبل.

وقال مكتب حاكمة ولاية أيوا، كيم رينولدز، إنها تحدثت مباشرة مع القائم بأعمال وزير الجيش آدم تيل، بعدما كانت من بين المطالبين بتأجيل التفجير مع اقتراب موعد تنفيذه، الخميس. وكانت جماعات بيئية قد رفعت دعوى قضائية طالبت فيها المحكمة باتخاذ إجراء عاجل لوقف الخطة.

وبدأ التخطيط للتفجير في مصنع الذخائر التابع للجيش الأمريكي بولاية أيوا، بعدما عثر العاملون في وقت سابق من العام الجاري على عشرات البراميل التي تحتوي على مادة أزيد الرصاص وقد تدهورت حالتها، ما أدى إلى "نشوء وضع شديد الخطورة وغير مستقر"، وفقا لتصريح طوارئ وافقت عليه وكالة حماية البيئة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأوضح التصريح أن نقل المادة أو تغيير موقعها ينطوي على مخاطر غير مقبولة لحدوث انفجار عرضي، وهو احتمال تزداد فرص وقوعه في الطقس البارد.

وقال تيل في منشور على منصة "إكس" أعلن فيه التأجيل: "سيؤدي ذلك إلى تأخير التفجير حتى أقرب وقت ممكن قبل الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة، وهو ما قد يعرض المادة لمزيد من فقدان الاستقرار".