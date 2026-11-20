تحركت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء دعواها القضائية التي كانت تهدف إلى منع التصديق على فوز الديمقراطية ماري بيلتولا في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية ألاسكا، لتنهي بذلك مسعى أثار انتقادات واسعة من الرئيس لمنع إحدى منافسيه السياسيين من تولي منصبها.

وتركز الطعن القانوني على وجود مرشح ثان في بطاقة الاقتراع يحمل الاسم نفسه للسيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان. وكانت المحكمة العليا في ألاسكا قد قضت بالفعل بأن ترشح سوليفان الآخر قانوني، وأن من حقه الظهور على بطاقة الاقتراع.

واعترض محامو الولاية، التي يسيطر عليها الجمهوريون حاليا، على خطوة الإدارة أيضا، ووصفوها بأنها "تفتقر إلى أي أساس قانوني"، وقدموا مذكرات قضائية للمساعدة في إسقاط الدعوى الأصلية. وتحركت الإدارة، الخميس، لمطالبة محكمة استئناف باعتبار القضية غير ذات موضوع، بعد يومين من حسم نتيجة السباق الانتخابي.

وفي المذكرة التي قدموها، طالب محامو وزارة العدل محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة بإلغاء قرار المحكمة الأدنى درجة برفض الدعوى، لمحو أثر الهزيمة القضائية، ثم إنهاء القضية رغم ذلك. وقالوا إن المحكمة "ينبغي أن تقرر أن القضية أصبحت غير ذات موضوع، وأن تلغي الأمر القضائي السابق، وتحيل القضية مجددًا لإسقاطها على هذا الأساس".

وجاء هذا القرار بعدما فازت بيلتولا بأغلبية مطلقة في السباق، لتصبح عضوة مجلس الشيوخ رقم 56 في صفوف الديمقراطيين، في إطار المكسب التاسع للحزب بمقاعد مجلس الشيوخ خلال فوزه الواسع في انتخابات التجديد النصفي. وحصلت بيلتولا على أصوات أكثر من المرشح الآخر دان ج. سوليفان.

وتُركت رسائل تطلب التعليق على التطورات لدى الحملات الانتخابية لبيلتولا والسيناتور سوليفان، وكذلك لدى وزارة القانون في ولاية ألاسكا.