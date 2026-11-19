أصدر رؤساء الولايات المتحدة دونالد ترامب، والصين شي جينبينغ، وروسيا فلاديمير بوتين «إعلان سلام» في ختام قمتهم الثلاثية، اليوم الخميس، تعهدوا فيه بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، وأكدوا أن «الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تُخاض».

ونص الإعلان على إجراء حوار بين الدول الثلاث للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية. كما اتفق القادة على أن المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة «يجب ألا تسيء استخدام صلاحياتها»، مع التشديد على احترام حصانات مسؤولي الدول.

وفي ملف الطاقة، أعلنت الدول الثلاث عزمها زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، وأكدت أهمية استقرار تدفقات الطاقة. ودعا الإعلان أيضاً إلى إصلاح الأمم المتحدة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية.