اعتمد قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في ختام اجتماعهم بالصين اليوم الخميس، بياناً مشتركاً حمل عنوان «رؤية قادة أبيك في شنتشن لعام 2026»، بناءً على اقتراح الصين. ويختلف العنوان عن صيغة «إعلان» التي حملتها البيانات الختامية لقمم سابقة.

ودعا البيان اقتصادات المنتدى إلى التصدي لمخاطر اختراق البيانات والاحتيال عبر الإنترنت، وإساءة استخدام التقنيات الرقمية لأغراض ضارة. كما شدد على حماية الخصوصية وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، في إطار مساعي القادة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتقني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.