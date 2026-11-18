



تقود النمسا مشروعا دفاعيا أوروبيا لتطوير منظومة طائرات مسيّرة ومركبات أرضية غير مأهولة للكشف عن التهديدات النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.

وتوقعت كلاوديا تانر، وزيرة الدفاع النمساوية، استكمال مراحل تطوير المنظومة المتقدمة خلال العام القادم، بالتعاون مع ألمانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا وليتوانيا. واكدت التوجه نحو شراء المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع وكالة الدفاع الأوروبية، لتعزيز قدرات الاستطلاع العسكري وحماية العسكريين والمدنيين من مخاطر التلوث بالمواد الخطرة.

تعتمد المنظومة الجديدة على شبكة من أجهزة الاستشعار المتطورة المثبتة على طائرات مسيّرة ومركبات أرضية غير مأهولة، تستطيع رصد المواد الخطرة وجمع البيانات وتحليلها عن بُعد، دون الحاجة إلى التدخل البشري للمناطق الملوثة، ما يسهم في تقليل المخاطر البشرية وتسريع الاستجابة للتهديدات المحتملة.