نيويورك، دبي - البيان، وكالات

يُجري مجلس الأمن الدولي، اليوم، جولة اقتراع غير رسمية تاسعة لقياس التأييد للمرشحين لخلافة الأمين العام لأمم المتحد، أنطونيو غوتيريش، ومن بينهم مرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، معالي لانا نسيبة.

ولا تمثل الجولة تعييناً نهائياً؛ إذ يتعين على المجلس لاحقاً التوصية بمرشح، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار تعيينه. ولم يُعلن موعد هاتين الخطوتين بعد.

وفي السياق، نشرت «وول ستريت جورنال» تقريراً تناولت فيه مزايا معالي لانا نسيبة، وتميزها في العمل الدبلوماسي، بوصفها دبلوماسية تطرح رؤية لتغيير طريقة عمل المنظمة ودورها في الأزمات الدولية.

وقالت نسيبة وفق ما نقلت الصحيفة إنها ترى نفسها قائدة قادرة على إحداث تحول، وتطمح إلى أن تكون «أمينة عامة ذات دور جيوسياسي»، في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تساؤلات متزايدة بشأن قدرتها على التأثير في النزاعات الكبرى.

وقالت نسيبة: «حظي هذا السباق على منصب الأمين العام باهتمام كبير لأن الناس يرون فيه لحظة تحول للنظام الدولي». وأضافت، محددةً ما تراه مطلوباً من القيادة المقبلة: «ما نحتاج إليه هو تغيير جذري في الثقافة، وطريقة التفكير، والنهج، وفي كيفية قياس ما ننجزه».

واستعرض التقرير خبرتها في الأمم المتحدة، مشيراً إلى دورها، حين كانت ممثلة الإمارات لدى المنظمة، في الدفع نحو اعتماد قرار عام 2023 سمح بدخول شحنات الغذاء إلى غزة خلال الحرب.

واختصرت نسيبة غاية ترشحها بقولها: «أريد أن أكون جزءاً من تجديد هذا النظام، لأنني أعتقد أنه سيحافظ على أمننا لعقود، إذا جرى تجديده وإعادة توجيهه ليصبح موثوقاً وذا أثر ملموس على الأرض بالنسبة إلى الناس الذين وُجد لخدمتهم». وتتمحور رسالتها، كما نقلها التقرير، حول أمم متحدة أكثر حضوراً في السياسة الدولية، تُقاس فاعليتها بما تحققه للناس على الأرض.