

تتجه الأنظار إلى مدينة شنجن الصينية، غداً، بعد لقاءات هيمنت عليها "مجاملات ودية" جمعت الزعماء الثلاثة.

ويعقد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ لقاءً ثنائياً تتخلله مأدبة غداء عمل، قبل أن ينضم إليهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول قمة رسمية تجمع قادة الدول الثلاث.

وقال الكرملين إن الوقت المخصص للقمة الثلاثية لا يتجاوز ساعة واحدة، ما يخفض من مستوى التوقعات التي أحاطت بالقمة الثلاثية بما فيها المخاوف الأوروبية من تقاسم نفوذ عالمي على غرار مؤتمر يالطا عام 1945.

ومهّدت مأدبة استقبال أقامها شي لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» لأول تواصل مباشر بين ترامب وبوتين منذ محادثاتهما في ألاسكا عام 2025. وأظهرت صور من المناسبة الرئيس الروسي وهو يتوجه إلى نظيره الأميركي ويصافحه ويتبادل معه حديثاً مقتضباً، بحضور الرئيس الصيني. وكانت المأدبة ضمن برنامج استقبال قادة المنتدى، فيما خُصص غداء العمل للقاء ترامب وشي.

وسبق اللقاء المرتقب اجتماع ثنائي بين شي وبوتين. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن يوري أوشاكوف، مستشار الكرملين للشؤون الخارجية، أن الرئيسين بحثا القمة الثلاثية مع ترامب، من دون أن يكشف تفاصيل المحادثة. وكان الكرملين قد وصف الاجتماع الثلاثي بأنه الحدث الرئيسي في زيارة بوتين إلى الصين.

وإلى جانب الاجتماع الثلاثي، يلتقي ترامب وبوتين بصورة منفصلة قبل الاجتماع الثلاثي.

وكان مسؤول أميركي قد أكد لوكالة «أسوشيتد برس» ترتيبات هذا اللقاء، الذي سيكون أول محادثات مخصصة بينهما منذ اجتماع ألاسكا، بعدما اقتصر تواصلهما مساء الأربعاء على المصافحة وحديث قصير. لكن موسكو أوضحت أن مفاوضات ثنائية موسعة غير مقررة، وأن اللقاء المتوقع بعد الجلسة العامة لـ«أبيك» سيحضره أعضاء من وفدي البلدين. .

وقال ترامب إنه يريد بحث الحد من الأسلحة النووية والحرب في أوكرانيا خلال لقائه المشترك مع شي وبوتين. ومع اقتصار القمة الثلاثية على ساعة، وغياب مفاوضات أميركية روسية موسعة عن البرنامج المعلن، تتجه المتابعة إلى ما إذا كانت لقاءات شنتشن ستنتج تفاهمات محددة أم ستفتح قنوات لمحادثات لاحقة.