اختار الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، النائب عن نيويورك حكيم جيفريز لرئاسة الحزب في العام المقبل، في خطوة تمثل صعودا لجيل أصغر سنا من القادة في مجلس النواب وينهي حقبة نانسي بيلوسي. ورحب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذه الخطوة قائلا إنه "لم يندهش لانتخاب جيفريز".

انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، حكيم جيفريز زعيما لهم، ليصبح أول أمريكي أسود يتولى مثل هذا المنصب الرفيع في الكونغرس.

ويمثل انتخاب الديمقراطيين لجيفريز صعودا لجيل أصغر سنا من القادة في مجلس النواب الأمريكي وينهي حقبة نانسي بيلوسي وسيطرة غيرها من الديمقراطيين في الثمانينات من العمر على رئاسة المجلس.

وسيتولى جيفريز (52 عاما) وهو من نيويورك زعامة الديمقراطيين في مجلس النواب بالكونغرس الذي ينعقد في الثالث من كانون الأول/يناير.

ورحب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذه الخطوة قائلا إنه "لم يندهش لانتخاب جيفريز".

وأعلن جيفريز رسميا ترشحه للمنصب في 18 تشرين الثاني/نوفمبر بعد عشرة أعوام قضاها في المجلس، متعهدا برئاسة كتلة تعيد السلطة إلى أعضاء اللجان وتمنح النواب الجدد دورا أكبر في صياغة التشريعات وتولي مناصب رفيعة.

يأتي تغير القيادة الديمقراطية بينما يتجه الجمهوريون صوب الحصول على أغلبية في المجلس بهامش طفيف بعد انتخابات النصفية التي أجريت في 8 من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويسعى زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي إلى أن يصبح رئيس مجلس النواب القادم.