كشف تقرير أمريكي أن خطط رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باستئناف الحرب على إيران ما زالت تثير القلق لدى قادة إسرائيليين.

وخلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر، دفع نتانياهو باتجاه توجيه ضربات لإيران، لكنه واجه معارضة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الذي خشي أن تؤدي العودة إلى الأعمال القتالية إلى تعطيل الانتخابات المقررة، وفق أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

ووفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يثير استمرار ضغط نتانياهو لاستئناف الضربات قلق قادة المعارضة وأوساط في المؤسسة الأمنية. ويخشى هؤلاء أن يستغل نتانياهو، بصفته رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، أزمة في زمن الحرب لتحسين فرصه السياسية المتراجعة، بعدما حصل منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، على تكليف بمحاولة تشكيل حكومة جديدة.

وطالب آيزنكوت، خلال إحاطة أمنية جمعته برئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، بإطلاعه على التطورات الأمنية المهمة. وأبدى قادة في المعارضة قلقهم عندما أوفد نتانياهو رئيس الموساد رومان غوفمان للقاء مسؤولين أمريكيين في واشنطن يوم الجمعة، من دون إبلاغ آيزنكوت، وفق مسؤولين اثنين في أحزاب المعارضة.

وبلغ قلق المعارضة من احتمال شن هجوم إسرائيلي على إيران ذروته في أكتوبر، قبيل الانتخابات. وحينها نشر آيزنكوت تصريحات على منصة «إكس» دافع فيها عن تردد زامير في توجيه ضربة، وحذّر نتانياهو من إقالة رئيس الأركان.

وفي مواجهة اعتراض الجيش، بحث نتانياهو خياراً آخر قبل الانتخابات: طلب من غوفمان المضي في التحضير لعملية سرية جريئة داخل إيران، من دون علم حكومته أو زامير، وفق الأشخاص الأربعة المطلعين على الأمر.

ولا تزال تفاصيل الخطة غير واضحة، لكن الموساد -وفق واشنطن بوست- معروف بتنفيذ عمليات تخريب واغتيال. ووصلت أنباء خطة الموساد المزعومة إلى مسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين، بينهم زامير، قبل أن تُنفذ.

وسيكون تنفيذ الموساد عملية استفزازية من دون علم الجيش أمراً غير مألوف إلى حد كبير في إسرائيل، حيث يجري عادة إطلاع رؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة على أي عمل سري قد يجرّ رداً ضد البلاد.

وخلال كلمة ألقاها الشهر الماضي في حفل تخريج عسكري إسرائيلي حضره زامير وضباط كبار آخرون، كرر نتانياهو أن هدفه من الحرب ليس التوصل إلى اتفاق، وإنما الإطاحة الكاملة بالنظام الإيراني، في رسالة أثارت قلق قادة عسكريين.

وقال يسرائيل زيف، الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي: «إنه يحاول استنساخ نموذج غزة، أي تنفيذ جولات جديدة من الضربات بعد ستة أشهر أو سنة، متخيلاً أن النظام في إيران سيسقط في النهاية». وأضاف: «هذا منفصل تماماً عن أي استراتيجية عسكرية. فهجوم آخر سيزيد إذلالهم، وكلما ازداد شعورهم بالإذلال، تراجعت فرص دفعهم إلى اتفاق».

ومن خلال اللجوء إلى غوفمان، الذي شغل سابقاً منصب السكرتير العسكري لنتانياهو واختاره رئيس الوزراء لقيادة الموساد، سعى نتانياهو إلى الاعتماد على حليف سياسي أقرب إلى رأيه بأن تغيير النظام في إيران ممكن إذا توفر ما يكفي من الوقت والضغط. أما زامير ومحللو الاستخبارات في الجيش فهم أكثر تشككاً في ذلك، وفق أشخاص مطلعين على تفكيرهم.

وفي ظهور تلفزيوني منذ الانتخابات، ألمح نتانياهو إلى امتلاكه معلومات استخباراتية سرية تشير إلى تهديد نووي إيراني عاجل، ودعا آيزنكوت إلى توحيد الجهود لمواجهته ضمن حكومة جديدة.

وقال دينيس سيترينوفيتش، المحلل السابق البارز للشؤون الإيرانية في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: «من الواضح أن ترامب يبتعد عن خيار ضرب إيران، وهذا يشكل مشكلة لنتانياهو. لكنه يستطيع محاولة القيام بأمور كثيرة ما دام رئيساً للوزراء».

وقال أحد الأشخاص الأربعة المطلعين على الخلاف بشأن عملية الموساد، وهو مسؤول إسرائيلي كبير سابق: إن عملية سرية استفزازية كان يمكن أن «تشعل حريقاً، أي حرباً مع إيران»، وأن تسحب ترامب إلى دوامة تصعيد لا يريدها.

وأضاف: «لو نجحت العملية، لكان على ترامب أن ينضم إليه».

وقال نمرود نوفيك، وهو مسؤول حكومي إسرائيلي سابق آخر: «إذا تأكدت الرواية الحالية، فإنها تشير إلى أنها لم تكن حالة شاذة، بل نمطاً متكرراً». وأضاف: «باستثناء نتانياهو، لا أعرف سابقة واحدة سعى فيها رئيس وزراء إلى تنفيذ عملية أمنية من وراء ظهر الجيش».