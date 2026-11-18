



أسفرت ضربات روسية استهدفت وسط مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا الأربعاء عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة، وفق ما أفادت السلطات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرغي ليساك، عبر تلغرام، إن هذه الهجمات طالت مبنى سكنيا ومركزا تعليميا.

وقال حاكم أوديسا أوليغ كيبر "بلغت الحصيلة الإجمالية للهجمات التي شنّها العدو صباح اليوم 13 ضحية بينهم أربعة قتلى"، داعيا السكان إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة ما دامت فرق الإنقاذ تعمل فيها.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ"ضربة مزدوجة بعد وصول فرق الإنقاذ وعناصر الشرطة".

ووصف الهجوم بأنه "وحشي ومتعمد"، مضيفا أنّه "دليل إضافي على ما يريده الروس بالفعل، وعلى نظرتهم الفعلية إلى الجهود الدبلوماسية".

وتستضيف برلين الخميس قمة "تحالف الراغبين" الذي يضم حلفاء أوكرانيا، لبحث الجهود الدبلوماسية الهادفة لإنهاء الحرب التي شنّتها موسكو عام 2022.

واستؤنفت في الأسبوع الماضي المحادثات المباشرة بين كييف وموسكو، بوساطة أميركية، بعد توقفها لأكثر من ثمانية أشهر.