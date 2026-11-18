



توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لتسريع وتبسيط ورقمنة تراخيص مشروعات شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة ضمن "حزمة شبكات الكهرباء الأوروبية"، لمعالجة بطء الإجراءات التي تستهلك أكثر من نصف مدة إنجاز الشبكات البالغة 10 سنوات، وتصل إلى 9 سنوات في المتجددة وبين سنة و7 سنوات للتخزين.

ويقضي الاتفاق بإنشاء بوابة رقمية وطنية موحدة وإطار أوروبي للبنية التحتية للشبكات، واعتبار هذه المشروعات أولوية للمصلحة العامة مع السماح باستثناءات مبررة للتراث الثقافي أو الأمن والدفاع.

وحددت القواعد سقف التراخيص بثلاثة أشهر لمعدات الطاقة الشمسية وتخزينها المرتبط بها باستثناء الهيدروجين، وستة أشهر للتخزين المستقل ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وعامين للتخزين الكهرومائي بالضخ، إلى جانب ثلاثة أشهر للتوصيل بالشبكات قابلة للتمديد لستة أشهر باستثناء الأنظمة المعزولة والشبكات الصغيرة.

ويرفع الاتفاق حد القدرة المستوجب لترخيص المنشآت الشمسية الصغيرة والتخزين والشحن من 100 إلى 200 كيلوواط، ويعفي محطات الشحن المقامة على منشآت أو هياكل اصطناعية بقدرة لا تتجاوز ميغاواطاً واحداً من التصاريح، كما يخفض عتبة إلزام المشروعات بتقاسم المنافع محلياً من 10 إلى 7 ميغاواط باستثناء مجتمعات الطاقة المتجددة، مع إتاحة توجيه الدعم للمستهلكين الأكثر هشاشة والمتضررين من فقر الطاقة.

وأكد النائب الأوروبي المسؤول عن الملف نيلز فولسفانغ أهمية الخطوة لخدمة المواطنين ومواجهة تغير المناخ وتعزيز التنافسية الأوروبية، فيما أشار رئيس لجنة الصناعة والبحث والطاقة بالبرلمان بوريس بودكا إلى جدواها العملية في تسريع ربط الألواح المنزلية وأنظمة التخزين، وذلك بانتظار إقرار الاتفاق في اللجنة ثم اعتماده نهائياً من البرلمان والمجلس ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد.