



اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا يصل إلى 45 مليار يورو خلال عام 2027، يتوزع بواقع 25 مليار يورو للمساعدات العسكرية و20 مليار يورو لدعم الموازنة العامة، للمساهمة في تغطية احتياجاتها التمويلية المقدرة بنحو 70 مليار يورو وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات الحرب.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مواصلة الاتحاد دعم أوكرانيا وممارسة الضغوط على روسيا عبر هذا التمويل الذي يغطي نحو ثلثي احتياجات كييف لعام 2027، على أن يُموّل القرض بالاقتراض في أسواق رأس المال بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع مقترحات لتعزيز مساهمات الشركاء الدوليين، والاستفادة من الأرباح المستقبلية للأصول الروسية المجمدة في سداد القروض، واشتراط سداد أوكرانيا أصل التمويل بعد حصولها على تعويضات من روسيا، وذلك تمهيداً لإحالة المقترحات إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لدراستها واعتمادها وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها.