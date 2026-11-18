هدأت شوارع شنزن، إحدى أبرز مدن التكنولوجيا في الصين، وغابت عن سمائها الطائرات المسيّرة التي اعتاد سكانها رؤيتها وهي توصل الطلبات، مع استعداد المدينة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول آسيا والمحيط الهادئ، في قمة «أبيك» يومي 18 و19 نوفمبر. وتزامنت القيود المؤقتة على الطيران وحركة السيارات مع تجديد حظر استخدام الأبواق بلا داعٍ على جميع طرق المدينة.
وذكرت وكالة «رويترز»، في تقرير من شنزن، أن أكثر من 1.5 مليون من أصحاب السيارات تعهّدوا طوعاً بترك سياراتهم في المنزل خلال القمة. ويحصل المشاركون على ملصقات تذكارية تحمل شعار «أبيك»، فيما يستحق من يلتزم بتعهده بطاقة للنقل العام تصل قيمتها إلى 100 يوان. وشجّعت السلطات أصحاب العمل على إتاحة العمل عن بُعد، أو توزيع مواعيد الدوام، أو منح الموظفين إجازات مدفوعة الأجر.
أما سيارات الركاب التي تحمل لوحات صادرة من خارج شنزن، فحظرت البلدية سيرها على طرق ست مناطق، بينها فوتيان ونانشان، من السادسة صباحاً إلى العاشرة مساءً، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر. وشدّدت السلطات أيضاً إجراءات فحص حقائب الركاب في محطات المترو، وأخضعت الطرود المتجهة إلى المدينة للفحص بالأشعة أو بوسائل تفتيش أخرى، وفق إذاعة هونغ كونغ.
وامتدت القيود إلى أجواء المدينة. فقد بدأ حظر الطيران على ارتفاعات منخفضة في فوتيان ونانشان في 7 نوفمبر، ثم اتسع في 11 نوفمبر ليشمل شنزن، باستثناء منطقة شنشان للتعاون الخاص، ويستمر حتى نهاية يوم 21 نوفمبر. ويشمل القرار الطائرات المسيّرة والطائرات الورقية والبالونات والفوانيس الطائرة، ويجيز رحلات لأغراض محددة، منها الإنقاذ والبث التلفزيوني والتوصيل، بموافقة مسبقة. وعلّقت شركة «ميتوان» خدمة التوصيل بالمسيّرات عشرة أيام، بحسب «رويترز».
ولصمت الأبواق في شنزن قصة أقدم من القمة. فقد أوضحت شرطة المرور أن المدينة تقيّد استخدام أبواق السيارات منذ سنوات للحد من الضوضاء. ونشرت إدارتا البيئة والمرور قرار التجديد في سبتمبر، ودخل حيّز التنفيذ مطلع نوفمبر لمدة خمس سنوات. ويسمح القرار للسائق باستخدام البوق للتنبيه إلى خطر، أو عند التجاوز، أو الاقتراب من منعطف يحجب الرؤية. ولرصد المخالفات، تستعين المدينة بكاميرات مزوّدة بحساسات صوتية، وتبدأ الغرامة من 300 يوان، وفق «رويترز».