



هدأت شوارع شنزن، إحدى أبرز مدن التكنولوجيا في الصين، وغابت عن سمائها الطائرات المسيّرة التي اعتاد سكانها رؤيتها وهي ‏توصل الطلبات، مع استعداد المدينة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة دول آسيا والمحيط الهادئ، في قمة «أبيك» يومي ‏‏18 و19 نوفمبر. وتزامنت القيود المؤقتة على الطيران وحركة السيارات مع تجديد حظر استخدام الأبواق بلا داعٍ على جميع طرق ‏المدينة.‏

وذكرت وكالة «رويترز»، في تقرير من شنزن، أن أكثر من 1.5 مليون من أصحاب السيارات تعهّدوا طوعاً بترك سياراتهم في ‏المنزل خلال القمة. ويحصل المشاركون على ملصقات تذكارية تحمل شعار «أبيك»، فيما يستحق من يلتزم بتعهده بطاقة للنقل العام ‏تصل قيمتها إلى 100 يوان. وشجّعت السلطات أصحاب العمل على إتاحة العمل عن بُعد، أو توزيع مواعيد الدوام، أو منح الموظفين ‏إجازات مدفوعة الأجر. ‏

أما سيارات الركاب التي تحمل لوحات صادرة من خارج شنزن، فحظرت البلدية سيرها على طرق ست مناطق، بينها فوتيان ونانشان، ‏من السادسة صباحاً إلى العاشرة مساءً، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر. وشدّدت السلطات أيضاً إجراءات فحص حقائب الركاب ‏في محطات المترو، وأخضعت الطرود المتجهة إلى المدينة للفحص بالأشعة أو بوسائل تفتيش أخرى، وفق إذاعة هونغ كونغ. ‏

وامتدت القيود إلى أجواء المدينة. فقد بدأ حظر الطيران على ارتفاعات منخفضة في فوتيان ونانشان في 7 نوفمبر، ثم اتسع في 11 ‏نوفمبر ليشمل شنزن، باستثناء منطقة شنشان للتعاون الخاص، ويستمر حتى نهاية يوم 21 نوفمبر. ويشمل القرار الطائرات المسيّرة ‏والطائرات الورقية والبالونات والفوانيس الطائرة، ويجيز رحلات لأغراض محددة، منها الإنقاذ والبث التلفزيوني والتوصيل، بموافقة ‏مسبقة. وعلّقت شركة «ميتوان» خدمة التوصيل بالمسيّرات عشرة أيام، بحسب «رويترز».‏

ولصمت الأبواق في شنزن قصة أقدم من القمة. فقد أوضحت شرطة المرور أن المدينة تقيّد استخدام أبواق السيارات منذ سنوات للحد ‏من الضوضاء. ونشرت إدارتا البيئة والمرور قرار التجديد في سبتمبر، ودخل حيّز التنفيذ مطلع نوفمبر لمدة خمس سنوات. ويسمح ‏القرار للسائق باستخدام البوق للتنبيه إلى خطر، أو عند التجاوز، أو الاقتراب من منعطف يحجب الرؤية. ولرصد المخالفات، تستعين ‏المدينة بكاميرات مزوّدة بحساسات صوتية، وتبدأ الغرامة من 300 يوان، وفق «رويترز».‏