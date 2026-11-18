أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا ترى في الوقت الراهن ضرورة ملحة لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، مشدداً على أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة استعداد كامل للتحرك إذا اقتضت التطورات ذلك، وذلك في أعقاب تجدد الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية وتصاعد التوترات.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، إن "اتخاذ إجراء عسكري لا يبدو أمراً ضرورياً للغاية في هذه المرحلة، لكننا على أهبة الاستعداد، ومستعدون للتحرك لأي سبب"، في إشارة إلى استمرار الخيارات العسكرية الأمريكية رغم حديثه السابق عن قرب انتهاء الحرب.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن تصريحات ترامب جاءت بعد أيام من إعلانه أن الحرب مع إيران أصبحت "منتهية فعلياً"، مؤكداً أن واشنطن ستتجنب إصدار أوامر بشن ضربات جديدة ما لم تتعرض لهجمات أو استفزازات من طهران أو الحوثيين في اليمن.

وفي تطور يعكس استمرار التصعيد، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن طائرة مقاتلة أمريكية استهدفت موقعاً لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية، رداً على استهداف إيران أفراداً ومنشآت أمريكية، فيما لم تقدم القيادة المركزية الأمريكية تفاصيل إضافية بشأن العملية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ مستشاريه بإمكانية الامتناع عن شن هجمات جديدة على إيران، ما لم تقدم طهران أو الحوثيون على استفزازات جديدة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي لم يحسم بعد مسار إنهاء الصراع.

ورغم التوجه نحو تجنب مواجهة عسكرية واسعة، أكد ترامب تمسكه بالإبقاء على الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، مستنداً إلى أهمية الضغط الاقتصادي وتعطيل حركة الملاحة الإيرانية، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تواجه عقبات.