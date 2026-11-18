قتل 19 شخصا في تحطم طائرة عسكرية روسية من طراز "آن-12" في منطقة كيميروفو، في سيبيريا "الثلاثاء"، حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وقال البيان أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة مشيرة مقتل جميع الأشخاص الـ19 الذين كانوا على متنها، بمن فيهم أفراد الطاقم.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن هيئات التحقيق العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بموجب مادة تتعلق بانتهاك قواعد الطيران أو التحضير له، وذلك على خلفية تحطم الطائرة.

ووفقاً لما نشرته وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، فإن السبب الأولي للتحطم يعود إلى خلل فني.