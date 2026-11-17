

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف التحدي الاقتصادي والتكنولوجي مع الصين، قبل يومين من زيارته المرتقبة إلى مدينة شنجن، متعهداً بأن تلحق الولايات المتحدة ببكين في إنتاج المعادن الأرضية النادرة خلال عشرة أشهر، بالتزامن مع إعلان تفاهمات جديدة لتعزيز سلاسل الإمداد مع الحلفاء الآسيويين، وإحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع تايلاند، وسط ترقب للقمة الثلاثية التي تجمعه الخميس بالرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب، خلال مشاركته في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تنتج المعادن الأرضية النادرة بمستويات غير مسبوقة، مضيفاً: «سنلحق بهم خلال عشرة أشهر»، مؤكداً أن بلاده ستمتلك كل ما تحتاج إليه من هذه المعادن خلال الفترة نفسها.

وجاءت التصريحات رداً على سؤال بشأن الرسالة التي يعتزم توجيهها إلى الرئيس الصيني خلال لقائهما المرتقب، من دون أن يوضح ترامب حجم الإنتاج المستهدف أو الآليات التي ستتيح تحقيق هذا الهدف.

وتشكل المعادن الأرضية النادرة إحدى أبرز أوراق التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، نظراً إلى أهميتها في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والمركبات الكهربائية، فيما تحتفظ الصين بهيمنة واسعة على عمليات معالجة هذه المعادن وإنتاج المغناطيسات المتقدمة. وكانت بكين فرضت قيوداً على تصدير بعض المعادن العام الماضي، في أعقاب تصعيد الرسوم الجمركية الأمريكية، ما دفع واشنطن إلى تسريع جهود تقليص اعتمادها على الإمدادات الصينية.

وفي تحرك موازٍ، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاقات جديدة بين الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، ضمن تحالف «كواد»، لتعزيز إمدادات المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على مورد خارجي واحد. وقال إن هذه التفاهمات تهدف إلى حماية سلاسل الإمداد وضمان عدم تعرض دول التحالف لضغوط اقتصادية من أي طرف، مشيراً إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد خطوات إضافية في هذا المجال.

وعقد قادة «كواد» اجتماعهم الأول منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أعربوا في بيان مشترك عن قلق بالغ إزاء ما وصفوه بـ«الإكراه الاقتصادي»، بما في ذلك القيود التعسفية على الصادرات، وأكدوا معارضتهم الإجراءات الأحادية التي تهدد الاستقرار الإقليمي أو تسعى إلى تغيير الوضع القائم بالقوة. كما بحث القادة توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن البحري، مع الإعلان عن خطط لإجراء تدريبات مشتركة باستخدام طائرات الدوريات البحرية.

وعلى الصعيد التجاري، أعلن ترامب أن تايلاند تعتزم إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأمريكية وإزالة عوائق غير جمركية أمام السيارات والأجهزة الطبية والأدوية والإيثانول والدواجن، إلى جانب التزامها، بحسب ترامب، بشراء منتجات زراعية أمريكية إضافية بقيمة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار.

ووقع ترامب ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بياناً مشتركاً في مانيلا، أكدا فيه إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اتفاق التجارة المتبادلة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق النهائي ودخوله حيز التنفيذ.

وتزامت التحركات الأمريكية مع إعلان واشنطن قواعد جديدة لتشديد الرقابة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، تفرض متطلبات ترخيص إضافية، في إطار جهود منع وصول التقنيات الأمريكية الحساسة إلى جهات غير مصرح لها عبر دول ثالثة. وتسعى واشنطن، من خلال مبادرة «باكس سيليكا»، إلى تطوير سلاسل إمداد متكاملة تمتد من استخراج المعادن إلى تصنيع الرقائق الإلكترونية، بهدف الحد من الهيمنة الصينية على هذه القطاعات.

غير أن المبادرة أثارت احتجاجات في الفلبين، حيث تظاهر نحو ألفي شخص ضد زيارة ترامب ومشروع صناعي مرتبط بها، وسط مخاوف من تهجير عائلات من السكان الأصليين.

وتأتي هذه التطورات وسط تباين في المواقف التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما انتقد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الاثنين، ما وصفه بتصاعد النزعات الحمائية والإجراءات الأحادية، مؤكداً أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين بكين ودول جنوب شرق آسيا.