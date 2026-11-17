تفجر سجال حاد بين أوروبا وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، فبينما اتهم الأوروبيون موسكو بإطالة أمد المحادثات الرامية لإنهاء النزاع، مقرين دفعة مساعدات هي الأكبر على الإطلاق، شدد الكرملين على أن الدعم الأوروبي لكييف والضغط الممارس على الروس لا يخدم عملية السلام، في حين تعالت تحذيرات هيئات متخصصة من ارتفاع خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا خلال الشتاء. واتهمت دول الاتحاد الأوروبي روسيا بالسعي إلى إطالة أمد المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وخلال محادثات عُقدت في بروكسل، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن الأولوية ينبغي أن تكون للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، يعقبه اتفاق سلام حقيقي. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبل ترؤسها الاجتماع: «دعونا لا نخلط الأمور في هذه المرحلة.. ما نحتاج إلى رؤيته هو وقف لإطلاق النار.. لكننا لا نرى ذلك في الوقت الراهن، بل نرى أن روسيا تُصعد الموقف فعلياً».

وفي الوقت ذاته، أقر الاتحاد الأوروبي دفعة مساعدات أقل بقليل من 8 مليارات يورو لأوكرانيا، وهي أكبر مساعدة على دفعة واحدة على الإطلاق. ووجّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الشكر للاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الموافقة، وأعتبرها «أمر رئيسي لضمان أمننا الأوروبي المشترك».

في المقابل، ​قال الكرملين إن تصريحات ​مسؤولي الاتحاد الأوروبي التي يتعهدون فيها بمواصلة دعم أوكرانيا ويتوعدون بزيادة الضغط على روسيا عبر العقوبات لا ⁠تخدم عملية السلام الجارية. كما شدد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن تصريحات ​مسؤولي الاتحاد الأوروبي التي يتعهدون فيها بمواصلة دعم أوكرانيا ويتوعدون بزيادة الضغط على روسيا عبر العقوبات لا ⁠تخدم عملية السلام الجارية. وانتقدت الكرملين الرئيس الأوكراني، لما أسماه كشفه أن واشنطن اقترحت على كييف التنازل عن منطقة دونباس مقابل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في إطار اتفاق سلام محتمل مع موسكو. و​نفى الكرملين أيضاً اتهامات إستونيا ‌لموسكو ​بالوقوف وراء محاولة حرق عمد دفعت طالين إلى إعلان إغلاق حدودها مع روسيا. ووصف بيسكوف ​اتهام إستونيا بأنه جزء ‌من نمط من الادعاءات ⁠الكاذبة ضد موسكو تطلقها دول أوروبية.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه من الصعب التفاؤل بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، داعياً إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. في الأثناء، قالت هيئات لتنظيم السلامة النووية تمثل 38 دولة، أمس، إن خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا آخذ في الازدياد هذا الشتاء، وحثت ​روسيا على وقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في البلاد. وأضافت الهيئات في بيان مشترك: «نعبر معاً عن قلقنا البالغ إزاء المخاطر المتزايدة ⁠على السلامة النووية الناجمة عن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وهجماتها المستمرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد.. نرى معاً أن هناك ضرورة ملحة لأن توقف روسيا هجماتها على المنشآت النووية الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة الضرورية لتشغيلها بأمان».

وصرح بير ستراند رئيس رابطتين من هذه الهيئات، بأن الهجمات الروسية أصبحت أكثر فتكاً في الأسابيع الماضية مع استخدام موسكو، على سبيل المثال، ​طائرات مسيرة تحمل ⁠حمولات كبرى وتتميز بدقة ⁠كبرى في الاستهداف، مضيفاً: «بسبب هذه الأساليب الجديدة التي يتبعها الروس.. من الواضح أن خطر وقوع حادث نووي سيبلغ ذروته هذا الشتاء».

ميدانياً، أظهرت ​بيانات وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أوكرانيا ‌شنت ​أكبر هجوم بطائرات مسيرة على روسيا خلال الليل منذ اندلاع الحرب، في حين قالت موسكو إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 1336 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 16 منطقة. كما قال الجيش الأوكراني إنه استهدف ⁠خلال الليل مصفاة ‌إيلسكي النفطية ‌في منطقة كراسنودار بجنوب ‌روسيا، ‌ما ألحق أضراراً ​بوحدات معالجة النفط ​في المصفاة. وذكرت ⁠هيئة ​الأركان ⁠العامة عبر ⁠فيسبوك ⁠أن مجمع إنتاج بنزين السيارات تعرض للهجوم أيضاً.