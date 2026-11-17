أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ الثلاثاء تنحيه عن منصبه بعد اتهامات فساد وتهديدات بعزله من الحزب المعارض في البلاد.

وقال خوريلسوخ في مؤتمر صحافي إنه تعرض "للاتهام والتشهير زورا"، عازيا قراره بالتنحي إلى رغبته في "استعادة الصيت الحسن".

وتولى خوريلسوخ منصبه في عام 2021، ضمن فوز كاسح حققه حزب الشعب المنغولي، الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان. وينتمي رئيس الوزراء أيضا إلى الحزب نفسه.

وشهد الحزب صراعات داخلية خلال السنوات الأخيرة، إذ تعاقب على رئاسة الحكومة في البلاد ثلاثة رؤساء وزراء خلال تسعة أشهر فقط.