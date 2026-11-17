أكد الكرملين ليل الاثنين أن القمة المرتقبة التي ستجمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب لن تحدّد مصير دول أخرى، رافضا تشبيهها بمؤتمر يالطا.

وشهدت قمة يالطا في العام 1945 اتفاق الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفييتي جوزيف ستالين على ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ورسم حدود جديدة لأوروبا، مع مراعاة محدودة لمصالح دول أخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذّر من أن القمة الثلاثية في شنتشن الخميس ربما تشكل "إعادة توزيع لمناطق النفوذ" على غرار يالطا.

لكن متحدثا باسم الكرملين رفض هذه المقارنة، معتبرا أن "كل المقارنات مع يالطا هي مجرد تحليلات سياسية لا تمت إلى الواقع بصلة".

وأضاف "القول إن هناك من يجتمع ليقرّر مصير العالم، فهذا بالتأكيد لا ينطبق على روسيا ولا على الصين".

وتابع "نحن لا نريد لأحد أن يقرر مصيرنا نيابة عنا، ولن نتعدى أبدا على حق الآخرين في تقرير مصيرهم".

وكانت كييف اعتبرت أن الاجتماع الثلاثي المقرّر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لن يؤدي إلا إلى "تشجيع" بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا، في وقت يتكثف فيه الحراك الدبلوماسي الرامي إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

ولم تكشف الصين سوى تفاصيل محدودة في شأن جدول أعمال الاجتماع، مكتفية بالقول إن القادة سيجرون "محادثات معمقة حول صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى".

من جهته، قال ترامب إن المباحثات ستتناول "الملف الصعب" لنزع السلاح النووي، إضافة إلى الحربين في إيران وأوكرانيا.