قمة ترامب وشي وبوتين.. هل تُباع أوكرانيا خلف الستار؟

في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة ومع بلوغ الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، تقف كييف على مفترق طرق مصيري يعيد رسم ملامح الأمن الأوروبي والدولي بأسره. فقد كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخراً عن طرح أمريكي غير مسبوق استفسر عما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتخلي عن منطقة دونباس في شرق البلاد لصالح روسيا مقابل الحصول على العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي «الناتو» وضمانات أمنية شاملة تشمل الاتحاد الأوروبي وبناء جيش أوكراني قوي وتعافي البلاد، وهو ما فجّر موجة من التساؤلات العميقة حول طبيعة التوجهات الاستراتيجية لإدارة واشنطن وما إذا كانت تخفي تغييراً جذرياً في التزامها المطلق تجاه وحدة الأراضي الأوكرانية.

يأتي هذا التطور الدبلوماسي الحساس بالتزامن مع جمود عسكري وميداني عقب جولة محادثات ثلاثية جرت في أبوظبي برعاية أمريكية بين روسيا وأوكرانيا، والتي لم تفض إلى تقدم حاسم نحو تسوية النزاع، تزامناً مع رفض موسكو لمقترح هدنة في قطاع الطاقة وإصرارها على تحقيق مكاسب ميدانية في وقت تراهن فيه على قسوة الشتاء عبر تكثيف القصف المدمر على البنى التحتية للطاقة الأوكرانية بهدف إحداث كارثة إنسانية، فضلاً عن استمرار القيود التقنية والاضطرابات المتقطعة التي فرضتها شركة «سبيس إكس» على شبكتي «ستارلينك» و«ستارشيلد» العسكرية، والتي دفعت عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي لمطالبة إيلون ماسك بالاحتفاظ بسجلات استخدام هذه الأنظمة الحيوية وسط اتهامات باتخاذ قرارات غامضة تعوق العمليات الميدانية والدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة المسيرات والطائرات النفاثة. وفي خضم هذه الضغوط المتعددة، يبرز حدث دولي بالغ الأهمية تتمثل في الترتيبات الجارية لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «أبك» في شنتشن، وهو اجتماع أعاد إلى الأذهان هواجس القوى الكبرى ومخاوف الدول الصغيرة وتخوفات العواصم من تكرار نموذج مؤتمر «يالطا» لعام 1945 القائم على تقاسم مناطق النفوذ على حساب مصائر الدول الأخرى.

وترتسم هنا دلالات سياسية بالغة التعقيد، إذ يسعى بوتين لاستغلال هذا المنبر لإنهاء الحرب بشروطه وتثبيت عالم متعدد الأقطاب، بينما يطمح ترامب إلى تحقيق مكاسب واسعة النطاق في السياسة الخارجية والتركيز على ملفات أخرى كالحد من التسلح وإدارة ملف إيران، حيث أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الرئيس الأمريكي يعتزم بحث حرب إيران مع شي وبوتين خلال اللقاء الثلاثي بينما يستبعد التطرق لملف أوكرانيا نظراً لوجود مسار تفاوضي منفصل ومستقل تقوده واشنطن مع كييف وموسكو بمعزل عن بكين.

هذا التباين الظاهري في جداول الأعمال يغذي مخاوف الأوساط الإقليمية والدولية من وجود صفقات ضمنية وتحت الطاولة أو تخلٍ أمريكي مبطن وتدرجي عن الشروط القصوى لأوكرانيا، لا سيما أن واشنطن تبدو وكأنها تختبر نبض كييف عبر طرح خيارات مؤلمة تتضمن التنازل الجغرافي مقابل المظلة الأمنية الغربية.

ومن منظور تحليلي واسع، فإن إصرار زيلينسكي المتكرر على رفض الحياد الأوكراني والتأكيد القاطع على أن «أوكرانيا لن تنسحب ولن تتخلّى عن أيّ أرض للإرهابيين» يعكس مأزقاً استراتيجياً حقيقياً تواجهه القيادة في كييف، وهي التي تدرك تماماً أن أي تسوية تُبرم بمعزل عن مصالحها أو تُفرض من قِبل الكبار ستشكل سابقة خطيرة تقوض النظام الدولي القائم على سيادة الدول.

وفي المقابل، يعكس التحرك الأمريكي ـ الروسي ـ الصيني المرتقب محاولة براغماتية لإعادة ترتيب الأوراق العالمية وتوزيع الأدوار، حيث يُنظر إلى الانخراط الأمريكي في صفقات كبرى أو محاولات هندسة تسويات سريعة على أنه قد يحمل في طياته تنازلات جيوسياسية أوسع نطاقاً، الأمر الذي يضع حلفاء أوكرانيا الأوروبيين في مواجهة مسؤوليات تاريخية مضاعفة بعدما اتفق وزراء وممثلو خمس دول أوروبية رئيسية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحضور الفاعل والممثل في أي مفاوضات مقدامة لضمان عدم تهميش الأمن الأوروبي أو تحويل القارة إلى مسرح لإعادة رسم الحدود قسراً.

ووسط هذه التعقيدات، يواصل الإعلام العالمي ومراكز الأبحاث قراءة هذه المعطيات بوصفها اختباراً حقيقياً لمدى صمود الإرادة السياسية الأوكرانية في وجه استراتيجيات الإنهاك الروسية، حيث يراهن الكرملين على تراجع الدعم الغربي وتصدع الجبهة الداخلية الأوكرانية بفعل أزمات الشتاء والطاقة، بينما تتمسك كييف بضرورة الحصول على حزمة أمنية كاملة ومتكاملة تتضمن ضمانات صارمة من الناتو والاتحاد الأوروبي وتمويل عمليات التعافي والإعمار.

إن المشهد الراهن لا يعبر فقط عن أزمة نزاع حدودي تقليدي، بل يجسد مخاضاً عسيراً لنظام دولي جديد قيد التشكل، حيث تتداخل خطوط المواجهة العسكرية في دونباس مع مسارات الدبلوماسية السرية والعلنية في العواصم الكبرى، مما يترك مستقبل أوكرانيا معلقاً على حبل رفيع يجمع بين صلابة المقاومة الميدانية وحتمية التيقظ الدبلوماسي حيال أي تسويات محتملة قد تُبرم خلف الستار على حساب استقلالها الوطني وسلامة أراضيها.