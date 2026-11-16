حسابات المعركة الدستورية تعطل خطة الديمقراطيين للإطاحة بترامب

في تقرير نشرته شبكة بوليتيكو يعيش أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب معضلة سياسية معقدة حيال مدى جدوى وفاعلية الشروع في إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب للمرة الثالثة بعد استعادة الأغلبية البرلمانية، في وقت يحذر فيه قيادات ونواب مخضرمون من أن الاندفاع نحو هذه الخطوة قد يخلف نتائج عكسية ويخدم الخصم السياسي.

فبينما يرى قطاع واسع داخل الحزب أن ارتكاب الرئيس لمخالفات واسعة النطاق يفرض التحرك دفاعاً عن الدستور، يرى فريق آخر تقوده القيادات أن التحرك المتسرع سيصطدم بعقبة حسابية مستحيلة في مجلس الشيوخ الذي يتطلب إدانة الرئيس فيه أغلبية الثلثين، وهو سقف لم يتحقق حتى في أعقاب أحداث الكابيتول.

ويشير زعيم الأقلية (المرتقب لتولي رئاسة المجلس) حكيما جيفريز إلى أن التركيز منصب في المقام الأول على قضايا المعيشة والمساءلة الاقتصادية، متخذاً موقفاً متوازناً يقضي برفض حسم الخيار مسبقاً انتظاراً لتطورات الأحداث وتطبيق القانون بدقة، وهو النهج الحذر الذي طالما اتبعت مثيله رئيسة المجلس السابقة نانسي.

وفي المقابل، يحذر شخصيات بارزة مثل جيمي راسكين من أن ترامب يسعى لاستدراج الديمقراطيين لمعركة عزل جديدة يستغلها لإحياء وتنشيط قاعدته الشعبية، بينما يصر نواب آخرون مثل رشيدة طليب على أن التغاضي عن الانتهاكات بدعوى الحسابات السياسية يمثل سوابق خطيرة تضر بالنظام الدستوري، ليظل الحزب منقسماً بين رغبة ملحة في تحقيق العدالة ومخاوف الغرق في معركة سياسية طاحنة تعطل الأجندة التشريعية المرتقبة.