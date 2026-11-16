أمريكا.. أمواج عاتية تضرب ساحل كاليفورنيا وإغلاق أرصفة شهيرة

تعرض ساحل كاليفورنيا مرة أخرى يوم أمس الأحد لأمواج عاتية غمرت الشواطئ وأغرقت الشوارع المحلية وأجبرت على إغلاق أرصفة شهيرة.

وحذر مكتب الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في منطقة الخليج من احتمال ارتفاع الأمواج إلى 6ر10 أمتار، إلى جانب تيارات مائية خطيرة وأمواج مفاجئة.

وقالت الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي: "ابتعدوا عن المياه، وابتعدوا عن الصخور والأرصفة البحرية، ولا تديروا ظهوركم أبدًا للمحيط!".

وسُجلت يوم السبت أمواج يزيد ارتفاعها عن 2ر15 مترًا في مقاطعة سان ماتيو، جنوب سان فرانسيسكو مباشرةً.

لم يثنِ ذلك راكبي الأمواج، الذين استغلوا الأمواج العملاقة على شاطئ مافريكس الشهير بالقرب من خليج هاف مون.

أما في أقصى الجنوب، فقد أصدر مكتب مأمور مقاطعة سانتا كروز تحذيرًا بالإخلاء بالقرب من بلدة كابيتولا الساحلية التي تحملت العبء الأكبر من الأمواج القوية.

وفي جنوب كاليفورنيا، أُغلقت عدة أرصفة، بما في ذلك تلك الموجودة في فينتورا، ومانهاتن بيتش، وهنتنجتون بيتش، وباسيفيك بيتش في سان دييجو، خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن ضربتها الأمواج بقوة.

وفي خليج لا جولا بالقرب من سان دييجو، المشهور بأسود البحر التي تستلقي على شواطئه، فاضت المياه على الشاطئ واندفعت صعودًا على الدرج المؤدي إلى الرمال.

وهدأت الأحوال الجوية بحلول بعد ظهر يوم الأحد، لكن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من توقع موجات كبيرة طوال الأسبوع.

وأدت ظاهرة النينو القوية المستمرة إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط، مما تسبب في تمدد مياه البحر.