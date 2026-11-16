الإكوادور تنفي وجود قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها

نفى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا أمس الأحد وجود قاعدة عسكرية أمريكية في بلاده، بعدما وثّق تحقيق أجرته وكالة فرانس برس انتشارا غير معتاد لطائرات أمريكية في أحد المواقع هناك.

وجمعت التحقيقات التي نشرت في أكتوبر أدلة على وجود طائرات وعشرات الخيام وأعمال بنية تحتية في قاعدة تاورا الجوية قرب مدينة غواياكيل الساحلية.

ويأتي ذلك بعد أقل من عام على رفض الإكوادوريين في استفتاء شعبي مقترحا للسماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.

وأثار هذا الانتشار تساؤلات حول مدى قانونيته بما في ذلك في أوساط كبار المسؤولين العسكريين الإكوادوريين.

وقال نوبوا الأحد إن أفرادا من الجيش الأمريكي موجودون هناك حصرا من أجل "نشاطات مؤقتة" في إطار التعاون بين البلدين.

وصرح لوسيلة الإعلام "ألتافوز"، "أحيانا تكون هناك مهمة محددة، وأحيانا تكون هناك عملية محددة. نحن نعمل معا. إنها ليست قاعدة أمريكية، بل قاعدة إكوادورية".

وخلال المقابلة، لم يتطرق نوبوا إلى مسألة الطائرات وتجنب الاستجابة لطلب الصحافي بزيارة قاعدة تاورا.

ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 رحلة جوية عسكرية أمريكية في القاعدة بين يونيو ومنتصف أكتوبر، وحصلت على وثائق تشير إلى وجود قوات أمريكية هناك.

كما حصلت على رسالة تعود إلى سبتمبر طلب فيها قائد القوات الجوية وقتها الجنرال ماوريسيو سالازار من القوات المسلحة توضيح مدى قانونية هذا الانتشار. وأزيح سالازار لاحقا من منصبه وكلف مهمات أقل أهمية.

وتعزز كيتو وواشنطن تعاونهما في مكافحة الاتجار بالمخدرات في المنطقة، رغم أن نطاق الوجود العسكري الأمريكي ليس واضحا تماما.