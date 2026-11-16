روسيا تعترض 139 مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو خلال الليل

اعترضت روسيا أكثر من 100 طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة خلال الليل، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو اليوم الاثنين، في موجة جديدة من الهجمات تأتي قبل أيام من لقاء مرتقب يجمع الرئيس الروسي بنظيرَيه الأمريكي والصيني في الصين.

وستكون القمة التي ستعقد في شينزين أول لقاء يجمع فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وشي جين بينغ، لكنّ مسؤولين أمريكيين قالوا إنه من غير المتوقع مناقشة الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا والتي تقترب من عامها الخامس.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في سلسلة منشورات على "تلغرام" خلال الليل وحتى صباح الاثنين، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت حوالي 139 مسيّرة.

وذكر في أحدث منشور له أن "أجهزة الطوارئ المتخصصة تعمل في الموقع الذي سقط فيه الحطام".

وتأتي عمليات الاعتراض هذه بعدما استهدفت القوات الأوكرانية منشأة بتروكيماوية روسية كبرى ومصفاة نفط وموقعا للإنتاج العسكري، وذلك في إطار حملة الهجمات التي تشنها كييف في عمق الأراضي الروسية.